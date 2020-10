Le roman de Yōko Ogawa Cristallisation secrète sera porté à l'écran par Amazon

CINEMA : Le roman autobiographique

Jours Barbares adapté

L’île où se déroule cette histoire est depuis toujours soumise à un étrange phénomène : les choses et les êtres semblent promis à une sorte d’effacement diaboliquement orchestré. Quand un matin les oiseaux disparaissent à jamais, la jeune narratrice de ce livre ne s’épanche pas sur cet événement dramatique, le souvenir du chant d’un oiseau s’est évanoui tout comme celui de l’émotion que provoquaient en elle la beauté d’une fleur, la délicatesse d’un parfum, la mort d’un être cher.



Après les animaux, les roses, les photographies, les calendriers et les livres, les humains semblent touchés : une partie de leur corps va les abandonner. En ces lieux demeurent pourtant de singuliers personnages. Habités de souvenirs, en proie à la nostalgie, ces êtres sont en danger. Traqués par les chasseurs de mémoires, ils font l’objet de rafles terrifiantes…

Pour son futur film, Amazon s’est attaché Reed Morano, connue pour avoir dirigé le pilote de The Handmaid’s Tale. La réalisatrice basera son travail sur un scénario de Charlie Kaufman auteur entre autres de Dans la peau de John Malkovich et de Eternal Sunshine of the Spotless Mind.Publié en 2009 chez Actes Sud dans une traduction de Rose-Marie Makino-Fayolle, Cristallisation secrète a récemment été nommé au National Book Award aux États-Unis où il jouit d’une nouvelle popularité.Le résumé de Cristallisation secrète proposé par l’éditeur :Le long métrage commence tout juste sa production et n’a donc pas encore de date de diffusion.Via Deadline