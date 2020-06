Le roman inspiré d'un film culte que Stephen King n'écrira sans doute jamais

Stephen King a décidé, ce lundi 15 juin, de nous offrir un paradoxe assez savoureux. Alors qu'il a inspiré beaucoup de cinéastes dans le domaine du film d'horreur, Kubrick et The Shining en tête, l’auteur a révélé sur Twitter avoir eu l’idée d’un roman basé sur Jason Voorhees, le célèbre tueur de la série de films Vendredi 13.



« La meilleure idée de roman que je n’ai jamais écrit (et que je n’écrirais probablement jamais) est MOI JASON, le récit à la première personne de Jason Voorhees », a ainsi écrit King.