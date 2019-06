Le roman jeunesse Flora et Ulysse adapté en film avec Alyson Hannigan

L’actrice Alyson Hannigan, connue pour ses rôles mémorables dans les séries How I Met Your Mother et Buffy contre les vampires, a signé un contrat pour jouer dans la prochaine adaptation cinématographique de Flora et Ulysse - Les Aventures lumineuses. Le long-métrage sera diffusé sur la nouvelle plateforme streaming de Mickey, Disney +.







Le film est une adaptation du roman jeunesse éponyme de Kate DiCamillo, publié en 2013 aux États-Unis, avec des illustrations de K.G. Campbell. Le titre est d'ailleurs disponible en français grâce à la traduction de Mickey Gaboriaud, aux éditions des Grandes Personnes. L'auteure américaine prend un malin plaisir à nous raconter l'histoire d'une jeune fille, Flora, qui voit un pauvre écureuil se faire manger par un aspirateur.



Fan de comics et croyant en la magie, la petite fille décide de ressusciter le petit rouquin. Ce qu'elle n'avait pas prévu, cependant, c'est que l'écureuil, se présentant sous le nom d'Ulysse, revienne à la vie avec d'étranges pouvoirs surnaturels. De fil en aiguille, les événements s'enchaînent et la jeune fille se retrouve avec plein de problèmes sur les bras : arrêter un meurtre, vaincre des méchants... C'est plus le moment de faire l'enfant !



Après avoir immortalisé le personnage de Lily Aldrin chez les fans de How I Met Your Mother aux côtés de Jason Segel, Alyson Hannigan rejoint le casting de ce nouveau long-métrage en endossant le rôle de Phyllis, la mère de Flora. Elle donnera la réplique à Ben Schwartz qui, de son côté, incarnera le père de la petite fille. Ce nouveau film de Disney + sera réalisé par Lena Khan et Gil Netter gérera la production.



Quant au scénario, c'est Brad Copeland qui sera chargé de le rédiger. Un habitué des adaptations cinématographiques de romans jeunesse puisqu'il avait travaillé, par le passé, sur l'écriture du film Ferdinand. Ce dernier est inspiré du roman de Munro Leaf, Les Aventures de Ferdinand, traduit de l'anglais par Maëlle Alan aux éditions Michel Lafon.