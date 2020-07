Le roman Les Lumineuses adapté en série, avec Elisabeth Moss

1931, Chicago. Traqué par la police, Harper Curtis, un marginal violent, se réfugie dans une maison abandonnée. À l’intérieur, il a une vision : des visages de femmes, auréolés de lumière. Il comprend qu’il doit les trouver... et les tuer.

Dans sa transe, Harper découvre que grâce à cette demeure, il peut voyager dans le temps. Débute alors sa croisade meurtrière à travers le XXème siècle : années 1950, 1970, 1990... D’une décennie à l’autre, il sème la mort sur son passage, laissant en guise de signature des indices anachroniques sur le corps de ses victimes.

Mais l’une d’elles survit aux terribles blessures qu’il lui a infligées. Et va tout faire pour le retrouver.

Les Lumineuses (traduction Nathalie Serval ed. Presse de la cité) de Lauren Beukes est le dernier roman en date à être adapté par Apple TV +. L’entreprise souhaitait apparemment enrichir son catalogue d’un thriller métaphysique et a décidé de baser son intrigue sur l’ouvrage, indique IndieWire L'œuvre originale relate les aventures d'un vagabond à Chicago, à l’époque de la Dépression, qui acquiert la capacité de voyager dans le temps. Seul problème, il doit assassiner des filles qu’il perçoit comme auréolées de lumière pour ce faire.Elisabeth Moss jouera le rôle principal, une des victimes du tueur qui parvient à survivre à ses blessures et met tout en œuvre pour le retrouver. L'actrice est l’une des comédiennes les plus prolifiques d’Hollywood : outre son travail dans The Handmaid’s Tale, la série star de Hulu, elle a également joué récemment dans Us de Jordan Peele ou encore The Invisible Man de Leigh Whannell.Silka Luisa sera la créatrice et la productrice exécutive de la série accompagnées de Moss, qui assurera le rôle de productrice exécutive via la société Love & Squalor Pictures, aux côtés de Lindsey McManus. Jennifer Davidson sera quant à elle productrice exécutive aux côtés de Leonardo DiCaprio pour Appian Way. Beukes et Alan Page Arriaga seront également de la partie.Voici le résumé proposé par la maison d’édition :Huit épisodes sont pour l’instant prévus par Apple TV +, la série n’a pas encore de date de diffusion.