Le roman Paix à leurs armes d’Oliver Bottini adapté en mini-série sur Arte

Un inspecteur de police attaché à l’ambassade d’Allemagne à Alger vit une histoire d’amour interdite avec une juge d’instruction algérienne. Alors qu’ils tentent de cacher cette relation à leurs hiérarchies respectives, le kidnapping d’un vendeur d’armes les place dans un conflit d’intérêts qui mettra leur loyauté et leur amour à rude épreuve sur fond de corruption et de lutte pour la démocratisation contre un régime à bout de souffle.

En tournage jusqu’au 9 avril 2020 en Allemagne et au Maroc, la mini-série est réalisée par Frédéric Jardin (Engrenages, Braquo), sur un scénario d'Abdel Raouf Dafri (Un prophète, Mesrine), d'après le livre d'Oliver Bottini.Coproduite par les pôles français et allemand d’ARTE et la chaîne publique allemande ZDF, la mini-série Alger confidentiel est dotée d’un casting international mené par Ken Duken (Le parfum, Les rivières pourpres), Hania Amar (Le Caire confidentiel) et Dali Benssalah (Les Sauvages, James Bond – Mourir peut attendre).Le synopsis de la série est le suivant :La coproduction de la mini-série est assurée par ARTE France, ARTE Deutschland, ZDF, Watch Next Media et EIKON Media. Elle comptera 4 épisodes de 45 minutes chacun.