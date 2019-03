Le roman Spirales de Tatiana de Rosnay adapté en thriller sur Arte

© Calt/ Noon/ Arte





Un thriller “titillant”

Patrick Timsit, ou l'art du “non-jeu”

« La première rencontre fut celle d’un texte et d’un personnage », expliquent Garance Bonfanti-Vincent et Bruno Solo, les producteurs artistiques du projet. « Nous avons su en fermant ce livre qu’il deviendrait un film, nous ne savions pas quand, mais nous savions qu’il existerait. Cela nous aura pris près de 9 ans ! »L'intrigue tourne autour du personnage de Hélène Dewallon (Astrid Whettnall). Après sa journée de travail dans une galerie d'art, elle adore rejoindre Svend Petersen (Nicolas Robin), son jeune amant. Manque de bol, lors d'un de leurs ébats, ce dernier meurt d'une crise cardiaque.Marquée par cette expérience, Hélène essaye tant bien que mal de garder son calme devant son mari, Henri (Patrick Timsit). Malgré sa place confortable de dirigeant d’un grand laboratoire pharmaceutique, il se résout à se lancer en politique et demande en toute logique l'aide de sa femme pour sa campagne électorale.Le secret semble bien gardé, jusqu'au jour où une inconnue, Alice Mercier (Sophie Quinton), demande à rencontrer Hélène. La jeune femme tient à lui remettre la pochette contenant ses papiers d’identité, documents qu'elle aurait apparemment oubliés dans l'appartement de son ancien amant. Oups...« L’intérêt [de ce] thriller psychologique est de venir titiller, surprendre le spectateur, mais nous ne le prenons jamais en traître, nos personnages sont aussi complexes que la nature humaine peut l’être, pétris de contradictions, de manques, d’envies, de maladresse et de franchise. La réalisation de Gabriel très cinématographique est une synergie complémentaire qui rassemblera les téléspectateurs… Tout contre elle », ajoutent les producteurs artistiques.Patrick Timsit enchaîne les projets. En effet, l'acteur vient de terminer de jouer une adaptation théâtrale du Livre de ma mère d’Albert Cohen et, selon ses dires, il s'apprêterait à retourner sur les planches pour un nouveau one-man-show.« Je vais là où je prends du plaisir, qu’il s’agisse de drame ou de comédie, de télévision, de cinéma ou de théâtre », a déclaré le comédien. Patrick Simsit, qui incarne le personnage cocu de Henri, pense que son personnage n'est pas fait pour le monde politique. Il serait « totalement égocentré, [et vivrait] dans sa bulle ».« En tant qu’acteur, je n’ai pas eu à faire d’effets de composition », a-t-il ajouté. « Je me suis juste mis au service du scénario. Le “non-jeu” permet d’approcher la vérité. Mon personnage incarne le “couple bourgeois”, un milieu où l’on s’arrange de tout, même d’apprendre que sa femme a un amant ! Ce thriller est un duel de femmes, et j’adore ce scénario qui ménage le suspense jusqu’à la fin, cynique et amorale. »Pour les internautes qui ne souhaiteraient pas attendre la diffusion télévisée du long-métrage, il sera disponible dès le 9 avril 2019 sur le site arte.tv. Il sera possible de le visionner jusqu'au 15 mai 2019.Tatiana Fromet de Rosnay, plus communément appelée Tatiana de Rosnay, est une écrivaine française. Elle est l'auteure de plusieurs romans à succès, dont Elle s'appelait Sarah (traduit de l'anglais par Agnès Michaux, éditions Héloïse d'Ormesson, 2007) qui a été adapté au cinéma par Serge Joncour et Gilles Paquet-Brenner, le 13 octobre 2010. L'année suivante, en janvier 2011, un classement des 10 auteurs français les plus lus est publié dans Le Figaro, qui place Tatiana de Rosnay à la 5e place.