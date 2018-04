Le romancier Olivier Chantraine distingué au Ministère du Travail

L'écrivain Olivier Chantraine a reçu le Prix du Roman d'Entreprise et du Travail 2018 pour son livre Un élément perturbateur, publié par les éditions Gallimard : la récompense lui a été remise au sein du ministère du Travail par un jury de 17 personnalités le jeudi 29 mars. Il devient ainsi le 9e lauréat de ce prix littéraire.

Olivier Chantraine s'est distingué à l'issue d'une deuxième vague de lectures et s'est vu remettre le Prix du Roman d'Entreprise et du Travail 2018 le jeudi 29 mars, au ministère du Travail, par un jury de 17 personnalités. Ce prix, lancé en 2009 par le Groupe Technologia à partir d'une idée de Place de la Médiation, récompense chaque année des auteurs ayant édité des ouvrages sur la thématique du travail et de la vie de bureau.

Organisé par Place de la Médiation et le Groupe Technologia, il est doté cette année par Klesia Mut'. La finale opposait trois auteurs, tous choisis pour le regard et parti-pris qu'ils portaient sur le monde du travail d'aujourd'hui et de demain : Timothée Demeillers avec Jusqu'à la bête (Éditions Asphalte), Eduardo Berti avec Une présence idéale (Éditions Flammarion) et Olivier Chantraine avec Un élément perturbateur (Gallimard). Olivier Chantraine remporte un chèque de 3 000 € avec la récompense.

Serge Horowitz, la quarantaine, est encore résolument hostile à toute forme d'engagement. Sa sœur Anièce l'héberge depuis des années dans une chambre de son appartement. Il ne doit son travail dans un cabinet de consulting spécialisé en optimisation fiscale qu'au réseau de son frère François, Ministre des finances. Pour ne rien arranger, il est hypocondriaque et connaît des moments d'aphasie incontrôlable. C'est justement une de ces crises qui le saisit alors qu'il est en pleine négociation avec une société Japonaise. Quand lui revient la parole, après de longues minutes, il fait capoter l'affaire... Mis en demeure par son patron de réparer son erreur, le voici lancé dans l'opération de la dernière chance.