Le Salon du Livre de Bogota 2019 bat des records de ventes et de visites

Cette année, la Colombie fête ses 200 ans. Afin de les célébrer au mieux, le pays a choisi d'être son propre invité d'honneur au Salon international du livre de Bogota. Des festivités réussies puisqu'elles ont attiré 605.000 visiteurs, contre 575.000 l'an dernier et 550.000 en 2017. De plus, les ventes de livres auraient augmenté de 10 % par rapport à l'édition 2018.

Le Salon international du livre de Bogota, connue sous le nom de FILBo du nom espagnol Feria del Libro Bogotá, est le plus grand événement culturel de Colombie. L'année dernière, 1,5 million de Colombiens avaient acheté 1,1 million de livres lors de foires du livre nationales, largement ignorés par les compteurs de statistiques qui mesurent la santé des marchés du livre. Cette année, ce chiffre devrait encore augmenter.L'événement est organisé par la capitale colombienne depuis 1988. FILBo a été un projet décisif dans la désignation de Bogota en tant que « capitale mondiale du livre en 2007 » d'après le site du salon et a été choisi par le conseil municipal en tant qu'intérêt culturel du pays.Pour l'édition 2020, les organisateurs ont déjà annoncé les invités de l'année prochaine sous la bannière : « Piensa Nórdico ». Comme on le laisse sous-entendre, ce seront les pays nordiques qui seront mis à l'honneur avec le Danemark, la Finlande, la Suède et la Norvège.via The Publishing Standard