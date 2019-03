Le salon du livre de Genève reçoit le Prix des Ambassadeurs francophones 2019

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



À l’occasion de la soirée de lancement, en présence de Jean-Pierre Grin, président de la Délégation parlementaire suisse à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie et de Jean-Pierre Siggen, conseiller d’État fribourgeois et vice-président de la CIIP, deux prix ont été remis.Était réuni pour l’occasion le groupe des Ambassadeurs francophones à Berne, qui rassemble les représentants des pays membres de l’Organisation internationale de la Francophonie accrédités en Suisse. Et les deux Prix des Ambassadeurs francophones ont été attribués respectivement au Salon du Livre de Genève, 2ème salon francophone au niveau mondial, « pour son engagement en faveur du rayonnement de la littérature en langue française en Europe ».Le second est allé à l’écrivain roumain Victor Stoichita, Professeur d’histoire à l’Université de Fribourg, « pour son engagement en faveur de la promotion des valeurs de la Francophonie en Suisse ».La Semaine de la langue française et de la francophonie est fêtée dans plusieurs régions francophones du monde et se tient autour du 20 mars, la Journée internationale de la Francophonie.En Suisse, elle a lieu du 14 au 24 mars 2019, et célèbre les particularités linguistiques et culturelles des francophonies du continent africain avec des concerts, lectures, des conférences, des dégustations culinaires, des films et des expositions en lien avec l’Afrique francophone.