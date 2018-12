Le Salon du livre de Montréal annule le déménagement prévu pour 2019

Les dates n’étaient pas connues, mais provoquaient des sueurs froides. La crainte de voir le Salon du livre de Montréal déplacer ses dates au début du mois de décembre avait agacé plusieurs partenaires. Ils seront désormais tout à fait rassurés.





En effet, l’équipe du Salon du livre de Montréal vient d’annoncer les dates et le lieu de sa prochaine édition.



« Nous avons décidé de tenir l’édition 2019 à la Place Bonaventure du 20 au 25 novembre dans le meilleur intérêt de tous nos partenaires », indique Olivier Gougeon, l’actuel directeur de la manifestation.



« Durant les mois à venir, notre équipe sera à l’œuvre pour organiser un événement fédérateur qui, nous le souhaitons, continuera de valoriser tous les métiers, tous les artisans et tous les acteurs de l’écosystème du livre et de l’édition au Québec. »



En avril dernier avait été dévoilé que l’édition 2019 du SLM se tiendrait au Palais des congrès de Montréal.



« Cette décision marquait une volonté avouée de la Corporation d’amorcer un renouveau du SLM, mais s’expliquait aussi à ce moment-là par l’annonce d’une réduction importante de l’espace d’exposition de la Place Bonaventure », poursuit-il. Toutefois, l’équipe est revenue récemment sur cette décision.



En fonction des attentes et des besoins de chacun, l’équipe a donc revu ses projets. Les dates habituellement choisies pour la tenue du Salon du livre de Montréal n’étaient pas disponibles en 2019 au Palais des congrès, et l’impact des coûts d’un déménagement pour les exposants nécessitait davantage d’analyse. A donc été décidé de privilégier la meilleure option pour l’ensemble des partenaires, soit celle de la Place Bonaventure du 20 au 25 novembre.



« Le conseil d’administration a entériné de façon unanime ce choix et nous sommes déterminés à ce que le SLM poursuive le virage novateur entamé cette année », souligne le directeur.



Ainsi, en 2019, le salon entend devenir « encore plus accessible, plus vert et plus innovant, tout en poursuivant sa mission de mettre en valeur à la fois les lecteurs, les créateurs, les éditeurs et les libraires ».



Échanges et discussions auront lieu ces prochaines semaines, avec les associations professionnelles du milieu du livre. Il s’agit avant tout que le Salon « maintienne toute sa place et sa pertinence auprès de ses partenaires et de ses visiteurs, mais aussi qu’il se développe davantage sur le plan international tout en demeurant le porte-étendard de la créativité et de la création littéraire québécoise ».



Pour sa 41e édition, le salon a accueilli plus de 120.000 visiteurs.



