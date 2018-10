Le Salon du livre de Montréal dévoile les auteurs invités d'honneur de 2018

En attendant la programmation officielle de l’événement, le Salon du livre de Montréal dévoile progressivement les huit auteurs invités d’honneur. Et pour jouer sur l’effet d’attente, c’est quotidiennement que la manifestation a fait part de ses choix, via Facebook.





Les invités d’honneur du SLM ont été choisis par un comité de sélection désigné par le Salon et composé de Normand Baillargeon, auteur, Salomé Corbo, comédienne, Nicholas Dawson, auteur, Anne-Marie Lamond, bibliothécaire et Manon Trépanier, libraire.



Outre des paramètres tels que la diversité et les genres littéraires, le comité a décidé cette année de faire son choix avec comme prisme de sélection La rencontre de l’autre.

Les six premiers auteurs dévoilés sont Martine Delvaux, Marianne Ferrer, Dany Laferrière, Heather O’Neill, Alain Vadeboncoeur et Bernard Werber. Une présentation de chacun est proposée sur le site de l’événement. Et les deux derniers sont encore à venir...