Le Salon du livre de Montréal ouvre un espace dédié au livre audio

Le Salon du livre de Montréal (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

« De nombreuses activités seront présentées dans l’espace occupé par Vues et Voix en partie dédié au livre audio », affirme un communiqué signé par la société et la Foire du Livre de Montréal, qui cite ainsi une conférence sur l’accessibilité, un panel sur l’avenir du livre audio au Québec, le lancement du livre audio Les Belles-Sœurs : l’œuvre qui a tout changé de Mario Girard, ou encore « des lectures par des comédien.nes devenu.es narrateur.rices ».L'opérateur Vues et Voix, pour rappel, est particulièrement actif au Canada et au Québec : en mai dernier, avec De Marque, la société annonçait un objectif ambitieux, « réaliser un audiolivre de chaque prix littéraire québécois ». « Nous faisons de nombreuses opérations de promotion du livre audio en commun — notamment auprès des bibliothèques francophones au Canada », soulignait ainsi Marc Britan, chargé du développement chez Vues et Voix, auprès d'ActuaLitté Ici aussi, au Salon du livre de Montréal, « Vues et Voix veut souligner l’importance du livre audio en tant qu’objet littéraire actuel, tout en continuant à promouvoir le moteur d’accessibilité à la culture qu’il représente pour une partie de la population », explique le communiqué de Vues et Voix.« Vues et Voix était spécialiste du livre audio avant même que le livre audio n’existe comme objet culturel populaire ! Si nous avons décidé de mettre notre expertise et notre énergie à la promotion et au développement de ce nouveau format et de son marché au Salon du livre de Montréal 2019, c’est que nous croyons plus que tout à son caractère inclusif, et que nous y voyons aussi une nouvelle perspective viable pour le monde de l’édition québécoise. Nous souhaitons donner une nouvelle voie au livre », ajoute Marjorie Théodore, présidente-directrice générale de Vues et Voix.Engagé depuis 43 ans dans la production de livres audio accessibles pour les personnes empêchées de lire, Vues et Voix s'est lancé depuis 2018 dans la production, plus généralement, de livres audio, en collaboration avec les éditeurs québécois.Les ouvrages audio de Vues et Voix sont ainsi disponibles sur les différentes boutiques en ligne, comme Apple Books, Audible, Findaway, Google Books, Kobo, leslibraires.ca ou encore OverDrive, pour assurer leur disponibilité en bibliothèque.