Le Salon du livre de Montréal voit plus grand

(ActuaLitté, CC, BY SA 2.0)

Le Salon du livre de Montréal aura lieu du 14 au 19 novembre 2018 pour la dernière fois dans le hall d’exposition de la Place Bonaventure. Gilda Routy, la présidente du conseil d’administration de l’événement a confirmé l’information au site La Presse « Cette décision est le résultat d’une grande réflexion que nous menons depuis environ un an et demi. Nous avons eu des discussions avec les éditeurs, avec qui nous sommes arrivés à la conclusion qu’il fallait changer d’air » explique-t-elle.Avec une fréquentation toujours en hausse, cette annonce s’inscrit dans l’optique d’accueillir plus de visiteurs et en particulier des scolaires : « En ce moment, nous pouvons en recevoir au maximum 18 000, et chaque année nous devons refuser des demandes » développe la présidente.