Le Salon du livre de Turin 2018 s'achève avec un record de fréquentation

#SalTo18 – La clôture du salon s’est faite en beauté, avec des résultats de fréquentation plus impressionnants encore que l’année passée. La 31e édition, achevée sous les applaudissements des journalistes réunis. La maire de Turin, Chiara Appendino, saluant le travail des équipes, a laissé à Massimo Bray, le soin de dévoiler le chiffre tant attendu.



Nicola Lagioia, directeur éditorial du salon, Massimo Bray, Président, Chiara Appendino, maire de Turin, Antonella Parigi, responsable culture de la région Piémont



Avec 144 386 visiteurs recensés à 17 h, le Salon du livre de Turin enregistre une hausse non négligeable – plus de 140 000 personnes avaient été annoncées, l’an passé à la même heure. Sauf que les chiffres consolidés de 2017 avaient été revus, et ce sont 143 815 personnes qui avaient rendu visite au Lingotto durant les cinq journées de salon de l’an passé.

Le Salon Off a pour sa part enregistré la venue de 26 400 personnes — la manifestation se prolonge en effet dans les rues du centre-ville, avec des expositions, ou encore dans les bibliothèques et les écoles.



Avec le retour de grosses machines de guerre éditoriales comme Mondadori, les libraires présents au Salon redoutaient une forte perte de chiffres d’affaires : l’an passé, c’est à eux qu’était revenu le soin de représenter nombre de grands éditeurs absents. Il semble, en regard de la fréquentation massive de cette année, que les craintes aient été rapidement apaisées.









Dans un communiqué de presse, on apprend que la Feltrinelli, groupe éditorial qui détient plusieurs librairies, a augmenté de 20 % son CA. Filippo Guglielmone, directeur commercial de Mondadori, estime avoir fait deux fois plus de vente qu’avec Tempo di Libri, manifestation milanaise présentée comme concurrente.



Mêmes résultats pour Adelphi, qui annonce 10 % de vente en plus — et le livre d’Emmanuel Carrère est dans le top 3 de ses meilleures ventes. Et notamment colossal succès pour Zerocalcare, qui a vendu 1500 exemplaires de sa dernière BD.

La prochaine édition du Salon du livre de Turin se déroulera du jeudi 9 au lundi 13 mai 2019.





crédit photo ActuaLitté CC BY SA 2.0