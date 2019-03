Le Salon du livre de Turin 2019, sous le signe de Julio Cortázar

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Plus de mètres carrés, de livres et d’espace pour les lecteurs









Cortazar, un thème en soi

L’espagnol, langue invitée

Les Marches et Sharjah, région et pays à l’honneur

La 32ème édition du Salon International du Livre revient du 9 au 13 mai. Le thème choisi est « Il gioco del mondo », titre italien de Marelle, l’une des plus grandes oeuvres de l’écrivain Julio Cortázar (traduction française de Laure Guille Bataillon et Françoise Rosset).Fort du succès des éditions précédentes, le Salon du livre s’agrandit pour accueillir encore plus de lecteurs : un espace de 13.000 mètres carrés a été rajouté, avec une salle de 700 places et une autre de 200. Pour faire face aux polémiques des dernières années, le Salon sera « plus confortable, avec des amples couloirs, des espaces libres pour se reposer. Il est construit comme une grande fête pour les lecteurs, les éditeurs et les invités », assurent les organisateurs.C’est l’ouvrage de Julio Cortázar au centre du thème de cette année : « Cortázar fut — et il l’est aujourd’hui, parce que des classiques il faut en parler toujours au présent sinon au futur – un pont entre deux continents et différentes cultures. C’est pourquoi nous l’avons choisi pour guider les cinq jours du Salon, et pour orienter les pensées et les réflexions. C’est pourquoi c’est lui qui lance le petit caillou imaginaire, celui qui dans le jeu de la Marelle, sert à accomplir le saut, à dépasser les frontières, afin de s’apercevoir, tout en jouant, que ce cadre est évanescent et fragile parce que dessiné avec une craie. »Non pas un pays invité, donc, mais une langue. « Voici la nouveauté et l’ambition du Salon en 2019. Puisque les frontières sont des lignes imaginaires, mais pour beaucoup difficiles à dépasser, la volonté qui guide la manifestation de mai est celle de les outrepasser, en jouant pour imaginer et ouvrir des passages. Il est possible de faire cela en s’appuyant sur une langue qui unit les peuples et les Pays, c’est-à-dire l’espagnol, langue la plus parlée au monde et parmi celles que la littérature a choisies pour explorer les cœurs des hommes. »Une délégation d’auteur(e)s venue du Centre et du Sud des Amériques est attendue pour ce projet qui a l’air d’être ambitieux.Les Marches, « région plurielle, ont au Salon International du livre deTurin une place d’honneur, exemples d’une Italie fort de sa variété culturelle ».Nommée par l’UNESCO, Capitale Mondiale du livre 2019, Sharjah sera le pays à l’honneur de cette édition.