Le Salon du livre jeunesse 2020 aura bien lieu, “sous trois formes concomitantes”

Montreuil, lieu-phare de l'événement : Dans le strict respect des règles sanitaires, le Salon accueille, en intérieur et en extérieur, familles, professionnels du livre et de la lecture, de l’éducation et de l’enfance, passionnés de littérature jeunesse. Des centaines de maisons d’édition présentent leurs productions, tandis que les autrices et les auteurs invités rencontrent, en grand, leurs lecteurs. Quant à l’exposition, elle prend une forme nouvelle et spectaculaire, installée à l’extérieur de la halle pour une visite en plein air !

Une partie hors les murs : Performances, rencontres, expositions, coins lectures, sélections d’ouvrages, présentation des prix littéraires « Les Pépites » et « La Grande Ourse », signatures…, avec ses 500 partenaires, le Salon se déploie dans des centaines de librairies, bibliothèques, écoles et centre sociaux, aux quatre coins du pays.

Une chaîne pour retransmettre : en partenariat avec la chaîne ViàGrandParis, le Salon prend une nouvelle dimension et crée sa propre chaîne. 6 jours de rendez-vous, de rencontres sur mesure avec la grande famille de la littérature jeunesse. Au programme des émissions : débats, coups de cœur, avant-premières, portraits d’artistes, animations littéraires… En direct, de 10h à 17h, et en replay, en ligne, sur la TNT et toutes les box Internet !

Photographie : le SLPJ, en 2016 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

« Ça se complique, mais ça peut aussi se simplifier » : Sylvie Vassalo, directrice du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse (SLPJ), résume en une phrase le casse-tête des organisateurs d'événements, alors que la situation sanitaire se dégrade en France.L'organisation du SLPJ a décidé de maintenir cette édition 2020, du 2 au 7 décembre, en « prenant soin à ce que le salon ait la force habituelle de son programme, avec 200 auteurs et autrices invités, ainsi que les éditeurs qui portent leurs livres ». Cependant, le salon 2020 sera adapté, avec trois formes « concomitantes », souligne la directrice :« Nous retrouvons ainsi l'ADN du salon, la rencontre entre les lecteurs, les auteurs, et les acteurs de la chaine du livre », nous indique Sylvie Vassalo, qui se félicite, après une réunion avec les éditeurs participants, d'« une volonté commune d'être tous ensemble pour relever ce défi, et faire en sorte que les enfants puissent fréquenter la littérature, à quelques semaines de la fin d'année ».Concernant le salon « présentiel » à Montreuil, la directrice nous indique qu'un premier scénario verra moins de stands installés dans l'espace Paris-Est Montreuil, même si l'organisation loue les deux halles de ce dernier. Un autre scénario, « plus rigoureux », prendrait la forme d'un marché de l'édition, avec des mètres carrés vendus à chaque éditeur, mais dans des proportions moindres par rapport à d'habitude.« Dans l'ensemble, tout le monde est présent, mais la forme du rendez-vous reste évolutive : nous garantissons la discussion la plus claire possible avec les éditeurs », termine la directrice du SLPJ.