Le Salon du Livre Rare et de l'Objet d'Art bientôt au Grand Palais

Le Salon international du livre d'art et de l'objet d'art revient pour une nouvelle édition au Grand Palais de Paris du 12 au 14 avril 2019. Un événement qui réunira plus de 160 marchands libraires et 50 experts en objets d'art, venus des quatre coins du monde. Les galeristes d’estampes et de dessins reviendront également en force avec un espace dédié.



Le Salon International du Livre Rare & de l'Objet d'Art est le salon le plus important dans son domaine. Il a accueilli 20.200 visiteurs en 2018 soit une augmentation de fréquentation de plus de 20 % par rapport à 2017.



La bibliothèque Forney, bibliothèque du réseau de la Ville de Paris, sera l’invitée d’honneur de cette 31e édition du Salon du Livre Rare et de l’Objet d’Art. À la fois bibliothèque de conservation et de prêt, installée en plein cœur du Marais depuis 1961, elle est spécialisée dans les arts décoratifs, arts appliqués, arts graphiques.



Réunissant l’une des collections les plus riches de France, elle est source d’inspiration pour un grand nombre de designers, artisans des métiers d’art, experts et marchands. Elle présentera au sein du salon une partie de ses collections sur le thème « Le sens du motif ».



Nouveau cette année, les experts de la CNES animeront une galerie « Vrai ou Faux, les secrets de l’expertise », confrontant des objets authentiques et leurs copies. Les experts montreront au public comment identifier un faux d’un vrai objet d’art comme par exemple distinguer un vrai diamant d’un diamant de synthèse, un objet en ivoire d’un objet en os, un meuble de Le Corbusier d’une réédition.





Parmi les temps forts du Salon, il faut mentionner l’exposition et la vente de la Collection d’Alain Draeger par la Librairie Chrétien. Elle réunit 100 originaux des artistes avec lesquels la célèbre imprimerie Draeger a travaillé (Van Dongen, Matisse, Loupot, Cassandre...) et 400 catalogues de grand luxe



Boris Vian sera également à l’honneur grâce à l’exposition de la collection personnelle de deux exposants passionnés, Christelle Gonzalo et François Roulmann. À l’occasion des 60 ans de la mort de l’écrivain, ils ont publié l’Anatomie du Bison, chrono-bio-bibliographie de Boris Vian, un ouvrage pointu, très illustré.



Deux animations inédites cette année : on pourra assister à une démonstration de dessin de caractères, de gravures de poinçons ou de composition typographique sur le stand de l’atelier du Livre d’art et de l’Estampe de l’Imprimerie Nationale, ou participer à un atelier d’enluminure avec Siloë.



Prix français de la bibliographie et de l'histoire du livre