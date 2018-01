Le Salon du livre rare et de l'objet d'art, du 13 au 15 avril au Grand Palais

Rendez-vous incontournable des bibliophiles et des amoureux des livres et de leurs auteurs, le Salon du livre rare et de l'objet d'art revient du 13 au 15 avril 2018, toujours sous la splendide verrière du Grand Palais. Avec 150 librairies, mais aussi 50 experts en objets d'art depuis l'année dernière, l'événement se présente comme le premier rendez-vous mondial dans le domaine du patrimoine écrit.





En 2018, ce sera la 30e édition du Salon International du Livre Rare, organisée par le SLAM, le Syndicat national de la Librairie Ancienne et Moderne. En avril 2017, il a été rejoint par la CNES, Chambre Nationale des Experts Spécialisés, pour créer le Salon du Livre Rare et de l’Objet d’Art, une manifestation regroupant l’expertise française à son plus haut niveau.

Sous la nef du Grand Palais, le Salon du livre rare et de l'objet d'art réunit 150 libraires et 50 experts, et accueille en 3 jours quelque 20.000 visiteurs, qui peuvent y découvrir près de 100.000 documents et objets. Depuis l'année dernière, les livres rares côtoient en effet des bijoux, de l'art tribal, des pièces de haute-couture, des armes anciennes...

La ligne directrice de l'édition 2018 du Salon du livre rare et de l'objet d'art sera « Le génie créateur », avec trois expositions pour concrétiser cette approche :

L’invité d’honneur du Salon du Livre Rare, l’IMEC, Institut Mémoires de l’édition contemporaine, présentera une sélection de brouillons et manuscrits des plus grands écrivains contemporains : Marguerite Duras, Louis Althusser, Jacques Audiberti, André Mare, Philippe Soupault, Paul Eluard... mais aussi des photographies de grands écrivains par Gisèle Freund.

L’invité d’honneur du Salon de l’Objet d’art, le Cnam, le Conservatoire national des arts et métiers, prêtera exceptionnellement des objets issus de ses réserves et montrera le processus de restauration de certaines pièces de ses collections.



Le Département des Estampes et de la photographie de la BnF exposera une sélection d’estampes, dessins et affiches de la période moderne et contemporaine. Cette exposition montrera, à travers l’évolution de la matrice gravée, comment l’estampe est un médium qui offre la possibilité de suivre les différentes étapes du travail de l’artiste.

À ces expositions s'ajoute une programmation culturelle riche, qui associe visite guidée du salon, initiation à la bibliophilie, concerts, découverte de la fabrication du papier ou encore immersion dans le monde des bouquinistes de Paris...