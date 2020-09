 Le Salon International du Livre Rare fait son bilan

En garantissant la tenue du salon, les organisateurs espèrent avoir « envoyé un signal positif fort au marché de l’art ». Cette 32e édition aura réuni 154 exposants, dont une trentaine d’étrangers, suisses, belges, italiens, allemands, autrichiens, anglais, espagnols et japonais, qui ont répondu présents malgré les restrictions liées à la crise sanitaire actuelle.L’évènement a eu une saveur particulière pour les participants : certains libraires n’ayant pas vu physiquement ni leurs clients ni leurs confrères depuis 6 mois. Malgré une fréquentation en baisse prévisible en raison du contexte et de l’absence de la partie Objets d’art, l’édition 2020 accueillait 10.000 visiteurs, dont 2500 lors du seul vernissage.« Nous n’avons jamais baissé les bras et nous avons eu raison de tenir », a déclaré Hervé Valentin, président du SLAM, qui remerciait l’ensemble des exposants et l’organisation pour leur détermination à maintenir l’évènement.La prochaine édition du Salon du Livre Rare et de l’Objet d’Art aura lieu au Grand-Palais éphémère du 23 au 25 avril 2021.