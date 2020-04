Le Salon International du Livre Rare reporté en septembre 2020

Le SLAM, Syndicat de la Librairie Ancienne et Moderne, a annoncé les nouvelles dates de sa manifestation annuelle, organisée au Grand Palais sous le haut patronage d'Emmanuel Macron lui-même pour cette édition 2020. Pour sa 32e édition, le Salon international du Livre Rare annonçait la présence d'environ 160 exposants, libraires, galeries d’estampes et de dessins de 12 pays différents. Elle était notamment marquée par le retour de 61 libraires étrangers.En attendant cette date, un salon du livre virtuel est organisé, directement sur le site web de la manifestation . Il est possible d'y retrouver les catalogues des 194 exposants de l'événement, selon les organisateurs.Pour rappel, cette 32e édition verra aussi comme invitée d'honneur la Cinémathèque française, qui doit présenter une sélection de pièces emblématiques de sa collection illustrant la richesse du patrimoine cinématographique.Du 4 au 6 septembre 2020VernissageJeudi 3 septembre 2020sur invitation uniquement17h –22hHorairesVendredi, samedi et dimanche 4, 5 et 6 septembre11h - 20h