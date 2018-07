Le salon Raccord(s), dédié à l'édition indépendante, de retour en 2018

Rendez-vous désormais rentré dans les habitudes, le salon Raccord(s), dédié à l'édition indépendante, ouvrira sa troisième édition à partir de 11 heures, le dimanche 23 septembre 2018, au forum de La Bellevilloise, à Paris. Au programme, la présence de nombreuses maisons d'édition indépendantes, mais aussi des conférences, lectures et ateliers.

Le salon Raccord(s), en 2016 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le festival Raccord(s), organisé au mois d'avril pendant une semaine, s'était décliné dès 2016 en septembre pour une journée au forum de La Bellevilloise, à Paris. « Nous avions envie de créer un salon pour fédérer tous ces éditeurs, dispatchés au moment du festival, et aussi pour avoir un temps avec le public, lui montrer tous les livres, ce qui n'est pas forcément possible pendant le festival en fonction du lieu », nous expliquait Céline Joaquim Le salon Raccord(s) proposera divers événements tout au long de la journée, dont certains spécialement pensés pour les familles et les plus jeunes.Les éditeurs présents cette année sont les suivants : L’Actuel / K1L, La Bibliothèque, Le Castor Astral, Le Chemin de fer, La Contre Allée, Créaphis, Esperluète, Fario, Flies France, Héros-Limite, Invenit, L’Œil d’Or, Points de suspension, Solo ma non troppo, Le Sonneur, Les Trois Ourses et Voce Verso. Bien entendu, la librairie des Éditeurs associés proposera à cette occasion une sélection de livres.14h30 > Conférence • Histoire des papertoys • avec Patrick Pasquesentre 14h30 et 18h > Atelier • Personnalise ton sac ! • avec Erolf Totortde 15h à 17h30 > Atelier • Pêle-mêle • avec Geneviève Hergottentre 15h30 et 17h > Atelier • Créations en papier • avec Patrick Pasque16h > Lecture • Ginko • avec Yvette Campani (association Lire et faire lire)17h > Lecture • Les corps ravis & Spirale • avec Justine Arnal et François Grosso18h > Lecture • Les Ronces • avec Cécile CoulonForum de La Bellevilloise19-21 rue Boyer75020 Paris