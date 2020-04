Le San Diego Comic Con annulé : pas d'édition 2020

(photo d'illustration, Kevin Dooley, CC BY 2.0)

L’organisation du San Diego Comic Con, assurée par une structure à but non lucratif, espérait encore une diminution des inquiétudes autour de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 d’ici le mois de juillet, pour son édition 2020. Malheureusement, les conditions sont loin d’être réunies pour organiser l’événement dans un cadre serein et sécurisé pour tous les participants.« Conscients que d'innombrables participants économisent et planifient pour cette convention chaque année, et qu'un grand nombre d'exposants et de parties prenantes comptent sur ce type d'événements pour une grande partie de leurs revenus, les organisateurs ont retardé cette décision, avec l'espoir que les inquiétudes liées au Covid-19 pourraient diminuer d'ici l'été », indique l'organisation dans un communiqué.Et d'ajouter : « Le suivi des recommandations en matière de santé et les récentes déclarations du gouverneur de Californie ont clairement montré qu'il ne serait pas prudent d'organiser cette édition 2020. »Les participants de ce Comic Con 2020, exposants ou visiteurs, pourront demander un remboursement ou obtenir, à la place, des services équivalents pour l'édition 2021.Les conséquences se font aussi sentir sur la rénovation des infrastructures du Parc Balboa de San Diego, qui devait accueillir en 2021 un Comic-Con Museum : les travaux ont été retardés, et l'ouverture de ce nouvel équipement le sera d'autant...