Le Secret de Grayson prochainement adapté au cinéma

Dans son monde imaginaire, Grayson est une princesse. Il a de longs cheveux blonds et il porte une magnifique robe dorée. Dans la vraie vie, les cheveux longs et les robes chatoyantes, ce n’est pas pour les garçons. Grayson se cache dans des vêtements amples, évite les autres à tout prix et enfouit ses dessins au fond de ses tiroirs. Alors, Grayson fait semblant d’être ce que les autres voient, quitte à s’effacer complètement. Jusqu’au jour où il décide de postuler pour la pièce de théâtre de l’école et décroche le premier rôle : celui de la déesse grecque Perséphone.

Son choix déclenche une véritable tempête autour de lui — au sein de l’école, mais aussi de ses proches. Pourtant, malgré les rumeurs et les humiliations auxquelles il doit faire face, c’est aussi la première fois que Grayson ose être lui-même. Sa sincérité, son audace et son charme lui valent de nouvelles amitiés qui lui font entrevoir un avenir nouveau, où il pourra enfin s’affirmer en dehors des planches.

La société de production Paperclip Ltd, co-fondée par Yeardley Smith et Ben Cornwell en 2014, travaille actuellement sur le projet d’adaptation du roman d’Ami Polonsky, Gracefully Grayson. Le livre a été publié pour la première fois aux Etats-Unis en 2014 par Disney-Hyperion.Avec ce nouveau projet autour de Gracefully Grayson, PaperClip prolonge son travail de productions d'oeuvres inclusives. Comme l'indique Deadline, celui-ci avait été entamé l'année dernière, avec la création de Gossamar Folds, qui mettait en vedette Alexandra Grey and Jackson Robert Scott.Résumé de l’éditeur de Le Secret de Grayson :C'est le réalisateur et écrivain américain Henry Alberto qui a été choisi pour concevoir le scénario du film. Il s’est dit « submergé de joie de donner vie à cette histoire magique aux côtés de Yeardley et Ben ».« C’est une responsabilité que je ne prends pas à la légère », poursuit-il. « Grayson a touché mon âme d’une manière que je ne pourrai jamais expliquer. Mon plus grand espoir est que Grayson incitera les gens à embrasser et à célébrer tout ce qu’ils sont malgré ce que le reste du monde peut leur dire. »Le réalisateur, qui se définit comme non-binaire, avait déjà travailé sur l'adaptation d'un roman pour adolescents dont l'intrigue met en avant des personnages transgenre. Il s'agissait du titre Aristote et Dante Découvrez les secrets de l’univers, écrit pat Benjamin Alire Sáenz. Le livre a été publié en France en 2015 chez Pocket Jeunesse dans une traduction d'Hélène Zilberait.