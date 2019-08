Le Seigneur des Anneaux : Amazon a intérêt à respecter fidèlement Tolkien

Sauron... ou sauront pas se contrôler ? Sauron... ou sauront pas se contrôler ?

Marcher sur des oeufs, sous peine de sanction









Les ayants droit se sont montrés intraitables, assure Tom Shippey, spécialiste de Tolkien, qui a apporté ses services pour la réalisation. Avec l’interdiction formelle et totale de mélanger les époques, les personnages ou de sortir un gloubiboulga qui perturberait l’œuvre originelle.En somme, The Second Age, qui doit être au cœur de l’adaptation, n’aura pas le droit de déborder, dans les événements ou protagonistes qu’il met en scène, sur le Third Age, au cœur des livres de Tolkien et des films de Peter Jackson.Pour qui n’est pas encore parfaitement familiarisé avec l’histoire de la Terre du Milieu, il faut rappeler que le Deuxième Âge s’étend sur une période de plus de 3000 ans, et a débouché sur la première disparition de Sauron.« Amazon a les mains relativement libres, pour ajouter quelque chose sur la période, car, très peu de détails sont dévoilés sur cette période », assure Shippey à Tolkien Geselschaft Mais les héritiers sont intransigeants et insistent pour que la forme globale du Deuxième Âge ne soit pas modifiée. Sauron envahit Eriador, se retrouve contraint de repartir, car repoussé par une expédition númenoréenne. Et il regagne alors Númenor avant de corrompre les Númenoreens : il obtiendra alors de ces derniers qu’ils brisent l’interdit de Valar.On pourra consulter la chronologie complète pour plus de précisions.Mais voilà : quand bien même le cours de l’histoire est partiellement méconnu, il devra suivre ce que l’on sait et que Tolkien a établi. Et ne pas faire d’improvisation. Les licences créatives et poétiques qu’Amazon prendra ne devront à aucun moment entrer en contradiction avec les écrits du romancier.Car les ayants droit conservent un droit de veto sur l’ensemble du contenu de la série et sont disposés à éliminer tout ce qui ne relèverait pas de la vision qu’avait transmise Tokien — dont ils incarnent aujourd’hui les gardiens du temple. La série télévisée ne pourra donc rien emprunter ni au Premier Âge ni au Troisième Âge, sous peine de voir les avocats des héritiers débarquer.Moralité ? Eh bien, on pourrait ne pas voir de Hobbits ni de Gondoriens, ainsi que d’autres créatures auxquelles le public a été habitué.