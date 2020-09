Le Seigneur des anneaux : Amazon ferait du super-mega boulot

crédit photo : Tolkien à la BnF : Voyage en Terre du Milieu CC BY-SA 2.0 - Actualitté

Sortis au cinéma entre 2001 et 2003 La Communauté de l’anneau, Les Deux Tours et Le Retour du roi ont participé à façonner le format des blockbusters d’aujourd’hui. La trilogie de Peter Jackson par son ambition et sa réalisation semblait alors inégalable... Mais c’était avant qu’Amazon ne s’en mêle.La série qui devrait comprendre 5 saisons se situerait durant le Second Âge, soit 3000 ans avant les événements qu’ont vécus Frodon et ses compagnons. Peu d’informations circulent sur le tournage, mais l’on sait d’ores et déjà que certains personnages mythiques seront présents, mais gare : la firme a des conditions drastiques à respecter , dans son adaptation de l'univers.L’actrice qui interprète Galadriel s’est elle récemment confiée à NME sur le tournage de la série. Habituée aux petites productions, la Suédoise Morfydd Clark s’est sentie quelque peu dépassée par les événements.« Le nombre de personnes qui travaillent sur cette production est époustouflant. Le travail d’un gars consiste simplement à voir comment la poussière réagit aux pas et à la respiration ! Cela ne m’aurait même jamais traversé l’esprit auparavant », a déclaré la jeune femme. Elle compare les épisodes aux plus grosses réalisations contemporaines, « à part quelque chose comme les Marvel, je ne pense pas que les choses puissent être plus impressionnantes ».Mais le caractère titanesque de l’entreprise a également pu en refroidir quelques-uns. C’est le cas de l’acteur Hugo Weaving, interprète Elrond, dans la trilogie originale. Si Weaving a accepté de tourner dans le nouveau Matrix, ce genre de production semble le laisser froid.« J’ai adoré être en Nouvelle-Zélande avec toutes ces personnes formidables, et c’était comme faire partie d’une famille, mais en fait, pour être honnête, je pense que tout le monde en avait plus qu’assez à la fin »