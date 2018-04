Le seigneur des anneaux par Amazon, 5 saisons pour les dominer tous

La firme pourrait bien tenir là la série la plus coûteuse de l’histoire. En novembre dernier, Amazon remporte pour 250 millions de dollars les droits d’exploitation de la trilogie culte de J.R.R. Tolkien. Depuis, les rumeurs sur le montant alloué à la production de ce mastodonte qui se veut rivaliser avec Game of Thrones ne cessent d’enfler. Hier, le Hollywood Reporter faisait un nouveau point : l’estimation des frais de production s’élève maintenant à près de 1 milliard de dollars.On apprend aussi qu’Amazon Studios a annoncé une adaptation répartie en 5 saisons. Le synopsis de la série prendra place dans l’univers des romans, sur la Terre du Milieu et proposera des aventures inédites qui se dérouleront avant le premier tome de la trilogie, La communauté de l’anneau.En remportant le contrat, la firme s’est également engagée à entamer la production dans les deux ans, soit en 2019, selon les termes du contrat. Cela peut sembler un peu court quand on imagine le nombre impressionnant de personnages à caster et de décors à mettre en place avant de pouvoir démarrer un tel tournage.Mais Amazon ne sera pas seul dans la tourmente, l’article cite également l’implication des studios de production New Line et sa société mère Warner Bros, propriétaires des films Hobbit et Lord of the Ring. Ainsi Amazon pourra librement réutiliser des éléments des films de Peter Jackson afin d’accueillir les spectateurs dans un univers familier...