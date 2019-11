Le Seigneur des Anneaux : une seconde saison confirmée pour la série d'Amazon

L'annonce d'une deuxième saison n'a rien de surprenant, étant donné qu'Amazon prévoit pour le moment au moins 5 saisons pour sa série principale, avec une option sur la production de plusieurs séries dérivées. Mais la nouvelle confirme que l'équipe de scénaristes réunie par la firme a désormais pris ses marques dans l'univers de Tolkien, prête à l'étendre un peu plus.Pour rappel, la série d'Amazon se déroulera avant les événements racontés dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, lors du Deuxième Âge de la Terre du Milieu . Plusieurs lieux inédits à l'écran devraient faire leur apparition, comme l'île de Númenor, légendaire royaume des hommes, ou les régions d'Harad et de Khand.Le tournage doit prochainement démarrer en Nouvelle-Zélande, pour les images des deux premiers épisodes de la première saison. Ensuite, explique Deadline , l'équipe de scénaristes profitera d'une pause dans les tournages pour travailler à l'écriture de la saison 2 et s'assurer de sa cohérence avec la première.De plus, l'écriture anticipée de la saison 2 permettra à l'équipe de tournage de filmer des images utilisées plus tard dans la production, une technique déjà utilisée par Peter Jackson à l'époque des films Le Seigneur des Anneaux...Will Poulter, Markella Kavenagh et Joseph Mawle devraient faire partie du casting de la série, qui n'a pas encore été précisé par Amazon. La diffusion de la première saison ne devrait pas avoir lieu avant 2021, et uniquement sur Prime, le service de vidéo à la demande d'Amazon.