Le Serpent de l’Essex : une série d'après le best-seller de Sarah Perry en préparation

Le best-seller de Sarah Perry, The Essex Serpent, aura droit à son adaptation en série, apprend-on. L’ouvrage, connu en France sous le titre de Le Serpent de l’Essex (trad. Christine Laferrière, édition Christian Bourgois) avait été désigné livre de l’année aux British Book Awards 2016.









Voici le résumé de l’ouvrage par la maison d’édition : D’après Deadline , c’est Apple TV+, le service de streaming de la firme à la pomme, qui a commandé l’adaptation du roman historique de Sarah Perry. Pour rappel, l’histoire se déroule au Royaume-Uni, pendant l’époque victorienne. Elle suit Cora Seaborne, une jeune veuve qui se passionne pour le mythe du Serpent de l’Essex, une créature marine.Voici le résumé de l’ouvrage par la maison d’édition :

Cora Seaborne, jeune veuve férue de paléontologie, quitte Londres en compagnie de son fils Francis et de sa nourrice Martha pour s’installer à Aldwinter, dans l’Essex, où elle se lie avec le pasteur William Ransome et sa famille. Elle s’intéresse à la rumeur qui met tout le lieu en émoi : le Serpent de l’Essex, monstre marin aux allures de dragon apparu deux siècles plus tôt, aurait-il ressurgi de l’estuaire du Blackwater ?

Dans un cadre marqué par une brume traversée d’étranges lumières, Cora Seaborne construit sa liberté. En cette fin d’ère victorienne dont les problèmes sociaux ne doivent pas faire oublier les triomphes, nous suivons, au gré de leurs aventures et de leur correspondance, des hommes qui s’acceptent tels qu’ils devraient être, des femmes qui découvrent devoir être ce qu’elles sont et un monstre effroyable qui redevient ce qu’il était.



D’après les premières informations délivrées, See-Saw Films, la société américaine derrière Le Discours d’un roi (2010), Shame (2011) ou encore Les Veuves (2018), chapeautera le projet. La série sera réalisée par Clio Barnard (Le Géant égoïste, Dark River) d’après le scénario d’Anna Symon (Friday, Madame Wilson).



BANDE ANNONCE : Petit Vampire,

le film de Joann Sfar



Tous deux seront également à la production, aux côtés de Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Patrick Walters, Iain Canning, Emile Sherman, Andrea Cornwell et Keira Knightley. L’actrice britannique (Pirates des Caraïbes, Love Actually) sera également à l’affiche et interprétera le rôle de Cora Seaborne. Aucun autre nom du casting n’a pour le moment été révélé.