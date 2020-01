Le Studio Cosmique : auteurs et artistes prennent la parole sur l'actualité spatiale

En février 2020, l’Observatoire de l’espace du CNES lancera la première saison du Studio Cosmique : un studio de radio éphémère animé par David Christoffel. Sur le plateau, auteurs, artistes, et contributeurs de la revue Espace(s) seront reçus pour un entretien d’une heure afin de traiter de l’actualité spatiale et de ses enjeux. Chaque rencontre sera ensuite rediffusée sous forme de podcast.



Free-Photos, pixabay license

Ce programme d’entretiens privilégiés se tiendra à Paris de février à juin 2020. La revue est publiée par l’Observatoire de l’espace du CNES : elle se tourne vers toutes les formes de créations inspirées du monde spatial. Contemporaine, elle propose dans chaque numéro d’explorer un nouveau thème et d’ouvrir ses pages à des contributeurs de tous horizons : auteurs, artistes et chercheurs en sciences humaines y déploient des récits singuliers.Chaque premier mercredi du mois, de 12 h 30 à 13 h 30 et en public, au siège du Centre national d’études spatiales à Paris, le poète et homme de radio David Christoffel, membre du comité de rédaction de la revue Espace(s), recevra sur son plateau un auteur ou un artiste afin de traiter, sous l’angle culturel et sociétal, de l’actualité spatiale et des questionnements qu’elle suscite.Au-delà de chaque rencontre, Studio Cosmique constituera une collection de podcasts disponibles en exclusivité sur la plate-forme Switch (on Paper) , partenaire de l’événement.La première saison de ces entretiens sera consacrée à l’approche culturelle des dynamiques qui sous-tendent les projets de vie dans l’Espace et tentera de répondre à cette question majeure : l’Espace veut-il de nous ? Chaque entretien, enregistré en public dans le studio de radio éphémère du CNES, traitera d’une thématique chaque fois renouvelée.Commentaires d’observations spatiales, points de vue comparés d’experts culturels, mises en perspective d’archives radiophoniques constitueront le fil rouge de chaque rendez-vous.