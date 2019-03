Le Talentueux Monsieur Ripley est de retour, en série cette fois

Le Talentueux M. Ripley (1999) Le Talentueux M. Ripley (1999)

Monsieur Ripley (The Talented Mr. Ripley, trad. Jean Rosenthal, Calmann-Lévy) est le premier roman policier de la série de Patricia Highsmith consacrée au personnage de Tom Ripley. Suivront Ripley et les Ombres (Ripley Under Ground, trad. Élisabeth Gille, Calmann-Lévy), Ripley s’amuse (Ripley’s Game, trad. Janine Hérisson, Calmann-Lévy), Sur les pas de Ripley (The Boy Who Followed Ripley, trad. Alain Delahaye Calmann-Lévy), et enfin Ripley entre deux eaux (Ripley Under Water, trad. Pierre Ménard, Calmann-Lévy).Tom Ripley est un antihéros qu’on ne présente plus, après les célèbres adaptions au cinéma dont Plein Soleil de René Clément, L’Ami américain de Wim Wenders et Le Talentueux Mr. Ripley d’Anthony Minghella.Pour la première fois, la saga de Patricia Highsmith fera l’objet d’une série. Aux commandes, Steve Zaillian. Le co-créateur de The Night Of, se chargera du scénario mais aussi de la réalisation.Pour cette série, Zaillian a d’ores et déjà assuré qu’il utilisera les cinq romans écrits par Highsmith pour illustrer la progression de Tom Ripley, de manipulateurs à tueur en série.La série sera produite par Endemol Shine North America, sous la supervision de Sharon Levy. Mais aussi par Garrett Basch, Philipp Keel, Guymon Casady de Entertainment 360 et Ben Forkner.Via Deadline