Le tatoueur d’Auschwitz, de Heather Morris, adapté en série

Les droits d'adaptation du livre de Heather Morris, Le tatoueur d'Auschwitz, ont été achetés par la société de production Synchronicity Films, avec une série diffusée à l'international en vue. Publié en janvier 2018 en version originale puis en mai 2018 en français dans une traduction de Jocelyne Barsse chez City Éditions, le roman de Morris est un best-seller dans plusieurs pays.

Le livre sera adapté pour l'écran par Jacquelin Perske, révèle la société de production Synchronicity Films, qui travaille actuellement à l'adaptation d'un autre roman, celui de Helen FitzGerald, The Cry, pour la BBC. La diffusion de la série tirée du Tatoueur d’Auschwitz est prévue pour janvier 2020, à l'occasion de la commémoration du 75e anniversaire de la libération du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz.

Le résumé de l'éditeur pour Le tatoueur d’Auschwitz :

Sous un ciel de plomb, des prisonniers défilent à l’entrée du camp d’Auschwitz. Bientôt, ils ne seront plus que des numéros tatoués sur le bras. C'est Lale, un déporté, qui est chargé de cette sinistre tâche. Il travaille le regard rivé au sol pour éviter de voir la douleur dans les yeux de ceux qu’il marque à jamais. Un jour, pourtant, il lève les yeux sur Gita et la jeune femme devient sa lumière dans ce monde d’une noirceur infinie. Ils savent d’emblée qu’ils sont faits l’un pour l’autre. Mais dans cette prison où l’on se bat pour un morceau de pain et pour sauver sa vie, il n'y a pas de place pour l'amour. Ils doivent se contenter de minuscules moments de joie, qui leur font oublier le cauchemar du quotidien. Mais Lale a fait une promesse : un jour, ils seront libres, deux jeunes gens heureux de vivre ensemble. Deux personnes plus fortes que l’horreur du monde.

« Nous sommes plus que ravis d’avoir obtenu les droits sur ce livre incroyablement brillant, révélateur et édifiant. En quelques pages, je suis tombée amoureuse de ce livre et je cherchais désespérément à le porter à l’écran pour atteindre un public encore plus large avec cette histoire inoubliable », souligne Claire Mundell, fondatrice et directrice de la création chez Synchronicity Films.

« Lale Sokolov m'a fait confiance quand il a partagé son histoire avec moi », indique de son côté l'auteure Heather Morris. « Je passe maintenant ce relais et je suis très heureuse que Synchronicity Films ait réussi à en obtenir les droits. »