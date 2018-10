Le temps des Marguerite, de Vincent Cuvellier et Robin, au cinéma

La station Animation, société de production spécialisée dans la création et la fabrication de films d'animation 2D et 3D, annonce l'entrée en production d'une adaptation du livre de Vincent Cuvellier et Robin, Le temps des Marguerite, publié par Gallimard Jeunesse.

Vincent Cuvellier (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Pierre Coré, lui-même auteur de livres pour la jeunesse et réalisateur de Toi, vieux (2004) et Sahara (2017) sera derrière la caméra pour cette adaptation, annonce Le Film français. Il cosignera par ailleurs le scénario tiré du livre de Vincent Cuvellier et Robin, avec Alexandre Coffre et Stéphane Kazandjian. Au casting, on annonce pour le moment Alice Pol et Clovis Cornillac.

Le temps des Marguerite a été publié en 2009 par Gallimard Jeunesse.

Une petite fille en haut, une petite fille en bas. La première vit en 1910, la seconde en 2010. Les deux s'appellent Marguerite et ont 12 ans. Un samedi matin où elles s'ennuient, chacune en même temps, elles grimpent au grenier et, dans une vieille malle, trouvent et enfilent une robe ayant appartenu à une aïeule un peu mystérieuse. Et chacune se retrouve dans l'époque de l'autre !

Le résumé de l'éditeur pour Le temps des Marguerite :





Une seule image a pour l'instant été dévoilée de cette production. Le tournage doit commencer ce lundi 29 octobre dans la région Grand Est.