Le temps n'est rien, d'Audrey Niffenegger, adapté par HBO

Rachel McAdams et Eric Bana dans Hors du temps (2009)





Steven Moffat assurera l'écriture de la série, d'après le roman d'Audrey Niffenegger, annonce HBO dans un communiqué : « J'ai lu The Time Traveller's Wife d'Audrey Niffenegger il y a plusieurs années et j'en suis tombé amoureux. En fait, j'ai écrit un épisode de Doctor Who intitulé The Girl In The Fireplace en réponse directe à ce roman », confesse Moffat.

« Quand, dans son roman suivant, Audrey a fait en sorte qu'un de ses personnages regarde ce même épisode, j'ai réalisé que nous étions probablement sur la même longueur d'onde. Des années plus tard, la possibilité d'adapter le roman lui-même est un rêve devenu réalité. Le nouveau monde de la télévision, adepte des formes longues, est maintenant prêt pour ce genre d'histoire profonde et complexe. C'est un récit de bonheur éternel — mais pas nécessairement dans cet ordre », complète le showrunner de la série.

Hartswood Films et Warner Bros. Television complètent la liste des producteurs de la série, qui n'a pas encore de date de diffusion.

Le résumé de l'éditeur pour Le temps n'est rien :

« Je l'aime. Il représente tout pour moi. Je l'ai attendu toute ma vie et à présent il est là. (J'ai du mal à m'expliquer.) Avec lui je peux contempler mon existence dans sa totalité, comme une carte, passé et futur réunis, comme un ange... [...] Tout est déjà arrivé. Tout en même temps. » Nous avons tous déjà eu cette impression d'avoir rencontré une personne quelque part avant, ou de l'avoir connue dans une autre vie... Et si c'était dans un autre temps ? Quand Henry, bibliothécaire, voit arriver Claire, une artiste séduisante, il ne peut croire à l'incroyable : ils se connaissent depuis des décennies, même s'il ne s'en souvient pas. Car Henry est atteint d'une maladie qui le propulse dans le temps. Il a rencontré Claire alors qu'elle était enfant et va sans cesse partir et revenir à des époques de leurs vies respectives... L'histoire folle et romanesque d'un amour absolu et éternel.

En France, Le temps n'est rien a été publié par Michel Lafon en 2005 dans une traduction de Jean-Pascal Bernard et Nathalie Besse.