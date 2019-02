Le thriller de Bill Clinton et James Patterson, bientôt une série

Academy Award winner @ChrisMcQuarrie & Anthony Peckham are set to executive produce #Showtime’s newest drama series #ThePresidentIsMissing, based on the bestselling political thriller by @BillClinton & @JP_Books.https://t.co/tmiYGEmjqZ — Showtime (@Showtime) 7 février 2019

Le 7 février dernier, la société américaine Showtime, qui a acquis les droits de The President is missing, a annoncé les producteurs de la future adaptation en série : Christopher McQuarrie et Anthony Peckam.The President is missing est le premier roman de Bill Clinton, coécrit avec James Patterson chez Penguin Random House. Le titre est traduit par Dominique Defert, Carole Delporte et Samuel Todd chez J.C. Lattès sous le titre Le président a disparu.La présentation de The President is missing avait fait sensation à la Foire du Livre de Londres en avril dernier. Que ce soit en livre papier, numérique ou encore audio, le roman du 42e président des États Unis et de l’auteur à succès James Patterson avait conquis l’Amérique et le Canada en quelques semaines.Un succès qui s'empare aussi des écrans puisque le thriller aura droit à son adaptation en série avec Christopher McQuarrie et Anthony Peckam à la production. McQuarrie produira le projet avec Heather McQuarrie et les auteurs du livre. Peckham sera également le producteur exécutif et rédigera l'adaptation.« Christopher McQuarrie est un maître de la réalisation cinématographique complexe et captivante. Nous sommes très chanceux de l'avoir à la production avec le talentueux Tony Peckham pour adapter The President is missing », a déclaré Gary Levine, président de Showtime Networks. « Ils sont tous les deux extrêmement enthousiastes à l'idée de donner vie à ce thriller politique. »Christopher McQuarrie est un scénariste et réalisateur américain connu notamment pour sa collaboration avec le réalisateur Bryan Singer pour le film Usual Suspects. Il a d'ailleurs remporté l'oscar du meilleur scénario original pour Usual Suspects en 1996 ainsi que le BAFTA Awards. Ses autres scénarios incluent entre autres Valkyrie, en 2008, et Edge of Tomorrow, en 2014. En plus d’avoir écrit et dirigé Jack Reacher, McQuarrie a réalisé Mission : Impossible — Rogue Nation et Mission : Impossible — Fallout. Il est en ce moment même à la production des deux derniers volants de la saga.Anthony Peckham est un scénariste américain, célèbre notamment pour avoir travaillé avec Clint Eastwood sur le film Invictus — pour lequel il a reçu le prix Paul Selvin de la Writers Guild of America Award (WGA). Parmi ses autres œuvres, on compte Don't Say a Word (2001) et Sherlock Holmes (2009).Via Deadline