Le thriller historique Le cercle Pouchkine adapté en série télé

Depuis deux ans, le travail de l’auteur et historien britannique, Simon Sebag Montefiore, séduit les studios de production. Plusieurs adaptations sur petit et grand écran se profilent pour les romans de ce spécialiste de l’histoire de la Russie. Dernier en date, Le Cercle Pouchkine, dernier tome de la trilogie Moscou, publié en français chez Belfond dans une traduction de Silke Zimmermann.









Et l’auteur d’ajouter : « Je suis ravi que Hat Trick Productions développe mon roman Le cercle Pouchkine en série télévisée pour laquelle il est si approprié : en commençant par la fusillade de deux adolescents à Moscou en 1945, il se développe en une affaire de police secrète contre les enfants d’une école très privilégiée — et une passion amoureuse interdite. C’est une histoire de pouvoir, de trahison et d’amour. » En 2016, c’est Blue Sky Studio, filiale de 21st Century Fox, qui démarrait une adaptation en film d’animation de Royal Rabbits of London, série jeunesse écrite par Montefiore et sa femme. En février 2017, Angelina Jolie annonce travailler avec Universal Studio sur l’adaptation de La Grande Catherine et Potemkine. En parallèle, Lionsgate Films annonçait l’achat des droits de Jérusalem : Biographie pour porter le roman à la télévision.Et le mois dernier, c’est Hat Trick Production qui préemptait les droits du roman A Night in Winter, traduit en français par Silke Zimmermann sous le titre Le cercle Pouchkine pour adapter le thriller en série télé. Producteur exécutif de la société, Mark Redhead a fait part de son enthousiasme.« Le Cercle est incontournable. C’est un thriller saisissant, mais c’est aussi intensément romantique et émouvant. Le monde développé dans le livre fait écho au monde d’aujourd’hui : un despote capricieux, entouré d’un cercle de magnats ultra-privilégiés, qui jouissent d’une vie de luxe glamour dans un climat de peur, » rapporte Deadline Et l’auteur d’ajouter : « Je suis ravi que Hat Trick Productions développe mon roman Le cercle Pouchkine en série télévisée pour laquelle il est si approprié : en commençant par la fusillade de deux adolescents à Moscou en 1945, il se développe en une affaire de police secrète contre les enfants d’une école très privilégiée — et une passion amoureuse interdite. C’est une histoire de pouvoir, de trahison et d’amour. »

Le roman se déroule au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans la Russie de Staline. Le dirigeant et ses courtisans célèbrent leur victoire sur Hitler lorsque des coups de feu se font entendre. Proches du Kremlin, sur un pont, deux adolescents sont retrouvés morts. Deux enfants de dirigeants soviétiques qui fréquentaient la même école que les enfants de Staline. Le crime semble signé du Cercle Pouchkine.



Une enquête s’engage alors, dirigée par Staline lui-même. Les enfants des signataires du Cercle sont arrêtés un à un et forcés à témoigner contre leurs amis et parents. Une terrifiante chasse aux sorcières qui dévoile bientôt les amours et les secrets de famille les plus sombres dans un monde où les plus petites erreurs seront punies de mort.