Le thriller inspiré du roman de Larry Watson, Let Him Go, prochainement en salles

Dalton, Dakota du Nord. Septembre 1951: des années après que George et Margaret Blackledge ont perdu leur fils James suite à une chute de cheval, des mois ont passé depuis que sa veuve Lorna est partie avec leur seul petit-fils et a épousé Donnie Weboy. Margaret est alors bien résolue à retrouver et à récupérer son petit-fils Jimmy - la seule personne au monde à garder la mémoire de James en vie - tandis que George, un shérif à la retraite, n'est pas trop pressé de semer le trouble.

Incapable de détourner sa femme de sa mission, George prendra finalement la route avec elle, et ils voyageront à travers les badlands du Dakota jusqu'à Gladstone, Montana. Mais lorsque Margaret essaie de convaincre Lorna de rentrer chez elle au Dakota du Nord et d'amener le petit Jimmy avec elle, les Blackledge font face à l'ensembre des membres de la famille Weboy, déterminé à ne pas abandonner le garçon sans se battre.

Dans un communiqué publié sur son site ce mardi 10 décembre, Focus Feature a annoncé que Let Him Go sortirait sur les écrans le 21 août 2020 au Canada ainsi que sur le reste du territoire nord-américain. La distribution du film à l'internationale sera quant à elle prise en charge par Universal Pictures.Avec Kevin Costner et Diane Lane en personnages principaux, cette nouvelle adaptation donnera lieu a «un thriller à suspense» où seront notamment réunis à l’écran Lesley Manville, Kayli Carter, Jeffrey Donovan ou encore Will Brittain.Le livre Let Him Go est sorti aux États-Unis en 2013 chez Milkweed éditions. Son intrigue retrace l’histoire de George Blackledge, shérif à la retraire qui, après la perte de son fils, entreprend avec sa femme Margaret de partir à la recherche de leur petit-fils.Le résumé du livre par l'éditeur :Thomas Bezucha dirige le scénario, et sera accompagné de Paula Mazur et Mitchell Kaplan de The Mazur Kaplan Company pour la production. Kimi Armstrong Stein, Jeffrey Lampert, Kevin Costner et Rod Lake seront quant à eux les producteurs exécutifs.La réalisation du film devrait démarrer ce printemps, et sera supervisée par Josh McLaughlin, président de la production de Focus Features.Auteur de dix romans, Larry Watson s’est notamment fait connaitre dans le champ littéraire avec son deuxième roman, Montana 1948 , sorti en 1993 aux Etats-Unis. Publié pour la première fois en France en 1996 chez Lattès, l’ouvrage a fait l’objet d’une nouvelle réédition en 2010 chez Gallmeister, dans une traduction de Bertrand Péguillan.