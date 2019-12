Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne adapté en série 

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Phileas Fogg, gentleman anglais, parie avec les membres de son club qu’il fera le tour de la terre en 80 jours. Et, aussitôt, le voilà parti, accompagné de son domestique Jean, un Parisien, dit Passepartout. Il devra être revenu à Londres, pour gagner, le samedi 21 décembre 1872 à 20 heures 45 minutes !

Soupçonné d’être l’audacieux voleur de la Banque d’Angleterre, Phileas Fogg va être filé tout au long de ses pérégrinations par le détective Fix qui ne peut cependant pas l’arrêter, le mandat d’amener arrivant toujours trop tard…

Les pays traversés, les multiples aventures, les stratagèmes employés pour contourner les nombreux obstacles, l’activité débordante de Phileas Fogg pour lutter contre le temps en ne se départant jamais de son flegme tout britannique, les personnalités de Passepartout et de l’obstiné Fix, font du Tour du monde en 80 jours un merveilleux roman, l’un des meilleurs de Jules Verne, dont le succès considérable ne s’est jamais démenti depuis sa parution, en 1873.

En 2004, un autre film voit le jour, réalisé

cette fois-ci par Frank Coraci. Au casting, Jackie Chan, Steve Coogan et Cécile de France.

Le réalisateur irlandais Steve Barron (L'Île au trésor, Les Tortues Ninja) sera en charge du projet d'après le scénario de Ashley Pharoah (Life on Mars) et Caleb Ranson (Child of Mine). À ses cotés, Charles Beeson (Mentalist, Smallville) devrait également diriger quelques épisodes. À la production, on retrouve Simon Crawford Collins pour Slim Film + Television et Lionel Uzan et Pascal Breton pour Federation.Pour cette série de 8 épisodes, David Tennant, connu notamment pour son rôle dans Doctor Who, incarnera le personnage principal, Phileas Fogg. L'acteur français Ibrahim Koma (Le Crocodile du Botswanga) interprétera son fidèle acolyte, Passepartout. Enfin, Leonie Benesch (The Crown) revêtira tout l'attirail du reporter pour le rôle d'Abigail Fix.« Le roman le plus connu et le plus aimé de Jules Verne reprend vie grâce à un brillant trio d'acteurs européens conduit par le grand David Tennant » a tenu à souligner Pascal Breton.Et pour ceux qui aurait oublié le synopsis de ce classique, voici le résumé des éditions Hachette :D'après Deadline , le tournage devrait débuté en février 2020 en Afrique du Sud et en Roumanie, principalement. La diffusion, elle, est prévue pour la fin d'année prochaine sur l'antenne de la BBC au Royaume-Uni. En France, la série pourra être visionnée sur France Télévisions.Pour rappel, en 1956, le réalisateur britannique Michael Anderson adapte le roman à l’écran avec le film Around the world in 80 days, produit par Michaël Todt. Le film obtiendra l’Oscar et le Golden Globe du meilleur film en 1957.