Le tournage de Doctor sleep débute, tiré du roman de Stephen King

Les multiples adaptations d’ouvrages tirés de la bibliographie de Stephen King font recette. Pas de raison, donc, que Doctor Sleep fasse exception. Mike Flanagan, le réalisateur, annonce le début du tournage pour cette suite de Shining. Publé en janvier 2013 chez Scribner, le roman poursuit l’aventure de Danny, alors âgé de 12 ans, quand il entrait dans l’Overlook Hotel...







C’est un homme entre deux âges qui travaille dans un hospice où il continue d’exercer ses pouvoirs spéciaux. Il doit lutter, avec l’aide d’une jeune fille de 12 ans, contre un groupe de personnes dont la motivation principale est de se nourrir des pouvoirs de personnes comme Danny.

Le pitch : Danny Torrance, le petit garçon, qui, dans Shining, sortait indemne de l’incendie de l’Overlook Hotel, est devenu un adulte. Alcoolique et paumé comme l’était son père, il est maintenant aide-soignant dans un hospice où, grâce aux pouvoirs surnaturels qu’il n’a pas perdus, il apaise la souffrance des mourants.



On le surnomme Docteur Sleep. Lorsqu’il rencontre Abra, une fillette de 12 ans pourchassée par un étrange groupe de voyageurs, Danny va retomber dans l’horreur. Commence alors une guerre épique entre le bien et le mal...

Mike Flanagan a déjà œuvré dans l’horreur, avec Oculus, pas vraiment une perle rare, ou encore avec Trevor Macy, pour l’adaptation d’un autre roman de King, Gerald’s Game. Avec les 700 millions $ au box-office mondial pour un budget de 35 millions $, le reboot de It fait rêver à de belles réussites pour Warner Bros. Doctor Sleep sortira lui en septembre 2019.

Stephen King, trad. Nadine Gassie – Docteur Sleep – Livre de Poche – 9782253183600 – 8,90 €