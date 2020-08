Le tournage du prochain film du Petit Nicolas débutera à la rentrée

Crédit Photo : capture d'écran YouTube

Prévu pour la fin de l’année 2021, le film est produit par Curiosa Films et sera distribué par Warner Bros.France. Alors que les deux premières adaptations étaient réalisées par Laurent Tirard, Le trésor du Petit Nicolas sera dirigé par Julien Rappeneau, entre autres scénariste de Largo Winch.Le tournage était prévu pour le printemps 2020 mais a été retardé par la pandémie. Les scènes seront donc tournées à Paris entre septembre et novembre prochain. Ce qui laisse deux mois aux Parisiens pour tomber sur une reconstitution d’époque — culottes courtes et Renault 5 à prévoir.Né le 29 mars 1959 dans les colonnes de Sud-Ouest Dimanche, Le Petit Nicolas est considéré comme un chef-d’œuvre de littérature jeunesse. Avec 15 millions d’exemplaires vendus à travers le monde et traduits en plus de 40 langues, les aventures du célèbre écolier sont devenues un classique.Ces dernières années l’œuvre de Goscinny et Sempé a fait l’objet de deux adaptations cinématographiques : Le Petit Nicolas (2009) et Les vacances du Petit Nicolas (2014). Avec 6 millions de spectateurs pour le premier et 3 millions pour le second, il n’était pas surprenant qu’un troisième film voit le jour.