Le traducteur Olivier Mannoni reçoit le Prix Eugen-Helmlé 2018

Le traducteur, journaliste et auteur Olivier Mannoni a reçu le Prix Engen-Helmlé 2018, remis par la fondation ME Saar, la ville de Sulzbach et le service audiovisuel de la Sarre, Saarländischer Rundfunk. Dotée de 10.000 €, la récompense vient saluer les traductions de l'allemand de Mannoni, de textes de Frank Witzel, Martin Suter ou encore Milena Michiko Flašar.

Le jury de cette édition du Prix Eugen-Helmlé rassemblait la journaliste berlinoise Susanne von Schenck, Colette Gravier, conseillère pour le livre, la lecture, les archives, la langue française et les langues de France sur le site de Metz de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Grand Est, ainsi que la responsable littérature du Saarländischer Rundfunk, Tilla Fuchs.

« Les traductions faites par Mannoni d’œuvres de la littérature allemande contemporaine se lisent comme des textes originaux français. Profond connaisseur de l'Allemagne, il transmet une culture avec ses traductions, en lisant aussi ce qui se trouve entre les lignes, apportant ainsi une contribution, tellement indispensable aujourd'hui, à l'échange des réflexions et des idées entre l'Allemagne et la France », a indiqué le jury de la récompense.

Traducteur de plus de 200 œuvres, Olivier Mannoni, né en 1960, a travaillé pour Libération et Le Magazine Littéraire, et exerce aujourd'hui le métier de journaliste en indépendant. Traducteur littéraire, les textes qu'il traduit vont du roman à la philosophie, en passant par l'essai historique.

En tant que biographe, Mannoni a écrit deux ouvrages sur Gunther Grass et un consacré à Manès Sperber, Manès Sperber : l'espoir tragique, publié par Albin Michel en 2004.

Olivier Mannoni travaille actuellement à une nouvelle traduction du livre d'Adolf Hitler, Mein Kampf, qui sera publiée par les éditions Fayard en 2020.

La cérémonie de remise du prix aura lieu le 7 septembre prochain à Sulzbach.