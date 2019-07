Le Trône de fer : une somptueuse édition collector illustrée du tome premier

< >





Une nouvelle édition totalement approuvée par George R. R. Martin qui déclare : « Les splendides nouvelles éditions de la Folio Society... sont des chefs-d’œuvre de l’art de la reliure, richement illustrés par Jonathan Burton. Les collectionneurs de livres et les amateurs de fantaisie vont se régaler de ces volumes... Je sais que je le ferai. »L’ouvrage se présente en deux volumes de 824 pages au total, soit le tome 1 de la saga The Game of Thrones. Il est relié en tissu, avec une illustration sur le plat de la couverture, une tranche colorée, et imprimé en noir avec rehauts d’or. Chaque volume comporte 6 pleines pages et 2 doubles pages d’illustrations couleur.Dans le volume deux, on peut trouver 8 illustrations en tête de chapitre, et 9 armoiries et arbres généalogiques. De plus, une carte dépliante illustrant Westeros est disponible dans un étui à part, relié lui aussi en tissu. Une illustration est imprimée à l’intérieur de l’emboîtage.Les illustrations ont été réalisées par Jonathan Burton, notamment récompensé par deux médailles d’argent de la Society of Illustration de New York, deux prix d’excellence de Communication Arts et a reçu le prix en 2013 de l’Association of Illustrators.Il explique : « [Illustrer Game of Thrones] est devenu beaucoup plus complexe que je ne l’aurais jamais imaginé. L’univers des personnages, des costumes, des décors et des créatures doit être interprété de manière originale tout en restant fidèle au livre. Je me suis lancé à 100 % dans ce monde et j’ai savouré son atmosphère visuelle riche et étrange alliant romantisme médiéval, drame sombre et horreur effrayante. Délicieux. »La préface de cette première partie est signée de l’auteur de romans fantasy, Joe Abercrombie (Trilogie La Première Loi). Il confie : « Game of Thrones m’a prouvé que vous pouviez faire quelque chose de graveleux, de choquant et de centré sur le personnage tout en écrivant une fantasy épique. Je suis ravi de fournir une introduction à un livre qui a été l’une de mes plus grandes inspirations. »Pour acquérir cette édition collector, il faudra tout de même dépenser 125,00 £.Découvrez la vidéo de présentation de The Game of Thrones :