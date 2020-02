Le Vent dans les saules de Kenneth Grahame porté sur grand écran

Véritable classique de la littérature jeunesse britannique, The Wind in the Willows (Le Vent dans les saules, traduction Laure Delattre pour la première édition) se verra adapté au cinéma, et plus exactement en film d'animation. Derrière le projet, nul autre que Julian Fellowes, connu pour être le scénariste de la série Downton Abbey.







The Wind in the Willows illustré par Ernest Howard Shepard



Publié pour la première fois en 1908 sur les territoires anglo-saxons, Le Vent dans les saules est un classique qui ne prend pas une ride. Après l'adaptation en comédie musicale écrite également par Julian Fellowes avec George Stiles et Anthony Drewe en 2016, le célèbre ouvrage du romancier écossais Kenneth Grahame se retrouve une nouvelle fois adapté, en film d'animation cette fois.



Pour le scénario, on retrouvera tout naturellement Julian Fellowes, dévoile



Le tournage aura donc lieu aux Stone Street Studios situé en Nouvelle-Zélande. Derrière les sons et autres effets sonores, on retrouvera Skywalker Sound, la société fondée par George Lucas, filiale de The Walt Disney Company.



Si le casting est en cours de réalisation, Gerald R. Molen s'est d'ores et déjà félicité d'avoir rassemblé des artistes talentueux. « Nous n'aurions pas pu rêver de meilleurs scénariste et force créatrice que Julian Fellowes pour donner vie aux personnages de ce classique, ni de visionnaires plus éclairés que Weta pour capturer l'atmosphère du monde de Grahame ».



« Nous avons toutes les atouts en nos mains pour créer ce qui sera l'adaptation définitive du classique de Kenneth Grahame » a-t-il repris.



Le classique de Kenneth Grahame a également inspiré les studios Walt Disney avec Le Crapaud et le Maître d'école sorti en 1949. Mais aussi, le monde de la bande dessinée avec notamment la sublime adaptation de Michel Plessix aux Éditions Delcourt. Il prolongera même l'histoire de ces étranges animaux dans Le Vent dans les sables.