Le Village des damnés de John Wyndham adapté en série

Œuvre emblématique de John Wyndham, Le Village des damnés (trad. Adrien Veillon, édition Denoël) fera bientôt l’objet d’une nouvelle damnation. Après avoir été connu deux vies sur grand écran, l’ouvrage sera cette fois-ci décliné en série télévisée.



Scénariste, producteur et réalisateur britannique, David Farr, (Hanna, The Night Manager, ou encore la série Philip K. Dick’s Electric Dreams ), s’associe à l’opérateur européen Sky. Ils se chargeront ainsi du roman de science-fiction Les Coucous de Midwich, également connu sous le titre Le Village des damnés.D’après les premières informations délivrées par Deadline , il s’agira d’une série télévisée de huit épisodes. Cette dernière sera hébergée par Route 24 avec le soutien de ITV Studio. A la production, on retrouvera Marc Samuelson (Les Témoins, Oscar Wilde) et la société Snowed-In Productions.Pour rappel, Le Village des damnés est l’un des titres les plus célèbres de John Wyndham. Publié en 1957, le roman relate les évènements surnaturels qui bousculent le petit village paisible de Midwich.