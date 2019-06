Le visa, un préjudice à la réputation du festival du livre d'Edimbourg

Les problèmes d'obtention de visa pour entrer au Royaume-Uni pourraient, cette année encore, empêcher certains auteurs de prendre part au Festival international du livre d'Edimbourg. Un souci récurrent qui commence à avoir de lourdes répercutions sur la réputation de l'événement, qui ouvrira ses portes du 10 au 26 août 2019.





via Edinburgh International Book Festival (page Facebook)

Un problème qui heurte la réputation du festival



Nick Barley, le directeur du festival, a avoué que les commentaires négatifs se sont multipliés après que douze auteurs, qui devaient paraître à l’événement de l’année dernière,



En 2018, afin d'obtenir un visa, un grand nombres d'écrivains et d'artistes ont été obligés de fournir des relevés bancaires ou des données biométriques valides, pour une durée de trois ans. Certains d'entre eux se sont également plaints du « manque de respect » à leur égard dans les aéroports de Londres et d'Edimbourg.



« Ce qui m'inquiète particulièrement, c'est que le message soit transmis aux auteurs, artistes et musiciens au sujet de ces problèmes », confie le directeur du festival. « Au cours des 12 derniers mois, plusieurs de mes écrivains [invités] se sont inquiétés. Je ne peux pas dire avec certitude que quelqu'un a refusé de venir, mais je sais qu'il y a des inquiétudes et je crains que la situation ne s'aggrave encore si nous venions à rencontre de nouveaux problèmes de visa cette année. »

L'alternative du "passeport culturel" ?



Afin d'anticiper au mieux les différents problèmes liés au visa cette année, Nick Barley et la présidente du festival Sarah Carey ont rencontré la ministre de l'Immigration, Caroline Nokes, afin de tenter de trouver des alternatives. L'une des solutions envisagées par les organisateurs était l'instauration d'un « passeport culturel ».



Ce dernier serait mis à la disposition des auteurs, artistes et organisateurs en tant que « marque de confiance ». Néanmoins, si la proposition venait à être validée, le passeport culturel devrait être mis en place pour tous les salons et festivals du livre au Royaume-Uni.



« Peu importe votre position sur le Brexit. C'est quelque chose qui concerne la culture britannique. Si nous voulons avoir une place sur la scène mondiale, nous devons avoir une communication et un dialogue culturels », a déclaré M. Barley.