Le western “L'Or de Morrison”, une BD pour le plaisir... des oreilles

Samedi 21 avril à Strasbourg, les éditeurs du Grand Est se lançaient le défi d’imaginer un livre numérique enrichi. En partenariat avec la Confédération des Illustrateurs et du Livre, Numered Conseil et l’atelier de communication graphique de la Hear, chaque participant devait réinventer un ouvrage de sa collection.

Avec une équipe de graphiste, codeur, webdesigner et bien d’autres, ils avaient une (courte) journée pour imaginer et travailler sur leur projet avant de le présenter au public du Shadok. Audio Picture et les éditions du Long Bec ont ainsi décidé de s’associer pour revisiter L’Or de Morrison, dont le premier tome est paru en février l’an dernier. Ils ont choisi de réinterpréter le western en version audio, sans pour autant se couper de l’album originel.

Dans un communiqué, ils expliquent leur démarche : « Le projet est plus un concept. “Comment adapter une BD, écrite pour un support papier, vers un format numérique ?” Nous avons pris le parti de l’audio, avec des comédiens pour jouer les personnages et une mise en scène sonore. »

L’utilisateur au cours de son écoute rencontrera des balises qui se transformeront en notifications. Ces dernières lui permettront de découvrir, au moment opportun, une séquence visuelle tirée de l’album en parallèle de celle écoutée. Les dessins seront ainsi complétés par les sons afin d'apporter une plus grande ambiance et faire avancer l’histoire, mais aussi de retranscrire des scènes plus silencieuses, impossible à enregistrer.

Ces incursions visuelles ne seront que très ponctuelles, le projet reposant principalement sur une adaptation audio de l’œuvre. Encore à ses balbutiements, le projet doit encore régler quelques détails pour que les transitions entre lecture et écoute se fassent de manière la plus fluide possible afin que l’expérience reste immersive du début à la fin. « Le challenge sera de ne pas perturber l’écoute avec le visuel. »