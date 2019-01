Le Zénith présente Surprisier, une exposition signé Mathias Malzieu

Le Zenith Paris-La Villette propose depuis 2015 un cycle de deux expositions temporaires par an, au sein de son établissement, intitulé « Regard » pour ainsi promouvoir d’autres formes artistiques auprès de son public. Le fondateur du groupe Dionysos et auteur, Mathias Malzieu, inaugure l'année 2019 avec cette exposition : Surprisier.









Mathias Malzieu est un artiste aux multiples facettes, à la fois musicien, auteur-compositeur-interprète du groupe Dionysos, et écrivain, il s’adonne également à la photographie. En 2010, il lance sa première exposition photo intitulée « Lomo Amigo » pour le site Lomography.





Le fondateur du groupe Dionysos revient avec une nouvelle exposition photo présentée au Zenith de janvier à juin 2019. « Surprisier » ou l’immersion dans la créativité quotidienne de Mathias Malzieu. A l’instar de stupéfiants images, il nous plonge dans un univers onirique et poétique. Le projet : réapprendre à s’émerveiller, à capturer d’un œil nouveau le moment présent à la manière d’un enfant.





« Prendre des photos chaque jour muscle l’enthousiasme. La traque de la surprise est un exercice de gymnastique pour l’imagination. L’appareil (fondu dans un téléphone) est une machine à arrêter le temps. C’est l’outil favori du Surprisier : celui qui surprend en se surprenant. Pêcher des sirènes, voir un bébé renne monter sur un skateboard, tout est possible avec cet arrêteur de temps que l’on appelle “Appareil Photo ” », explique Malzieu dans un communiqué.



Et d'ajouter : « Voici une collecte de mini-moments de joie créative. Quelques petites fenêtres entr’ouvertes sur un monde où rêve et réalité vivent en bon terme, se dynamisent l’un l’autre. Merci au Zenith de Paris de m’ouvrir ses portes pour installer mes fenêtres. C’est une belle maison pour abriter les rêves. »



Petit bemol, cette exposition est à découvrir dans les coursives de la salle de concerts et est donc réservée au pubic muni d’un billet. Pour ceux qui n'en auraient donc pas l'opportunité, il reste le prochain roman de Mathias Malzieu, La sirène de Paris qui soit sortir ce 6 février aux éditions Albin Michel.