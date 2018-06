Lectures à voix très, très hautes : Mots dits Mots lus, 3e édition

Mots dits Mots lus est la Journée Sidérale de la Lecture à haute voix et s’adresse à tous les amoureux de la Lecture à haute voix, amateurs comme professionnels. Sa 3e édition aura lieu le 30 juin 2018. Cet évènement qui est gratuit, culturel, annuel, participatif, citoyen, solidaire, inclusif et intergénérationnel propose de répertorier l’ensemble des Lectures à haute voix réalisées sur cette même journée.









Ce moment collectif et festif autour de cette pratique permet de mettre en valeur le travail de fourmis opéré sur le terrain par un réseau fort de militants très impliqués. Il est aussi générateur de rencontres dans la promotion de la diversité culturelle.

Ces lectures sont possibles dans toutes les langues, aucun thème n’est imposé… son format large et souple permet de s’adresser au plus grand nombre !

Grâce à la carte interactive du site, les auditeur.s.rice.s peuvent se concocter un menu de Lectures à haute voix pour cette journée sidérale et sidérante !







« C’est le moment de s’éclabousser de mots, de s’y abandonner, de jubiler de tous leurs sens et de leurs essences, de se les offrir mutuellement dans le désir et le plaisir de lire tous ensemble à haute voix sur cette seule et même journée, le samedi 30 juin 2018 », explique Hélène Ribeyrolles, directrice artistique de Mots dits Mots lus.



Des développements sur tous les territoires !

Et d’ajouter : « Mots dits Mots lus est un jeune évènement qui ne cesse de grandir grâce à vous, participants de Mots dits Mots lus ! Votre passion des Mots l’anime, le porte et le pousse à ouvrir encore plus grande la porte pour faire de cette manifestation un endroit de rencontres aussi incroyables qu’improbables... »



Cette année, Mots dits Mots lus a vu éclore des antennes-relais en France et en Afrique portées par des associations d’auteurs, de lecteurs, d’acteurs sociaux, de compagnies de théâtre, de médiateurs culturels, toutes convaincues de la capacité féconde de la Lecture à haute voix à créer des espaces de liberté où les mots n’ont pas de frontière et dont l’évocation permet à chacun de se reconnaître dans l’universalité de la condition humaine.



Et puis Mots dits Mots lus cette année, c’est aussi l’ouverture de ses préambules aux tout-petits, des moments de lectures à haute voix dès la naissance de l’enfant jusqu’à ses 6 ans, destinés à l’aider à naître et à exister psychiquement, l’accueillir avec des échanges de sons, de borborygmes, de vocalises, de mots qui s’offrent à leurs expérimentations, vaste et ambitieux programme !



Le détail et les projets sont présentés dans le document ci-dessous :