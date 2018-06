Lectures sous l'arbre 2018 : l'Iran à l'honneur; la poésie avec

La XXVIIe édition des Lectures sous l’arbre, festival de poésie et littérature contemporaines, aura lieu du dimanche 19 au samedi 25 août sur le Plateau Vivarais-Lignon, entre Ardèche et Haute-Loire. La programmation de cette année met à l’honneur l’Iran, l’artiste Alexandre Hollan et les éditions du Castor Astral.







En pleine nature, une semaine riche et détendue autour de la poésie où nous aurons le plaisir d’accueillir cette année de nombreux invités dont : Marie Cosnay, Antoine Emaz, Shadi Fathi, Nathalie Heinich, Denis Lavant, Clotilde Mollet, Hervé Pierre de la Comédie-Française, Marc Roger et Rezâ Sâdeghpour...

Jean-François Manier, directeur artistique de la manifestation, signe ce petit éditorial : « Sous l’arbre, c’est loin, mais qu’on y est bien ! »

Loin, c’est peu dire : un bout du monde en e et, que le lieu-dit Cheyne où se déroulent les Lectures. Entre Ardèche et Haute-Loire, une terre un rien austère, de grands espaces, des pins, des genêts, des prés à l’herbe maigre et des ciels qui n’en finissent pas. Sur tout cela, un air vif, dont la fraîcheur de montagne ne se dément jamais, même au cœur de l’été.



On est à 1000 m d’altitude, sur un plateau granitique où la parole semble s’être enracinée comme un envers du ciel.



Sous l’arbre, donc : des auteurs, des artistes, une équipe et vous tous, venus partager une lecture, un film, un repas, une balade ou un spectacle, dans cette simplicité naturelle qui participe largement au succès de nos Lectures.



Deux librairies en n, singulières et généreuses, dont les fonds soigneusement choisis résonnent avec l’évènement.

Quelques jours avant la rentrée, les Lectures sous l’arbre comme une utopie joyeuse : histoire de respirer, de se trouver, de se retrouver.



Le programme de cette manifestation est proposé ci-dessous :