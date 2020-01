Légion d'honneur : ​​​​​​​Abd Al Malik parmi les 487 de la promotion 2020

Abd Al Malik



La culture française et le rayonnement du pays, en dépit des difficultés que rencontrent les artistes auteurs avec l’Urssaf , occupent une large part.Sont ainsi élevés au rang de• Ismaïl Kadaré, écrivain• Julia Kristeva, psychanalyste, écrivain, professeur émérite des universités.Au grade de, on retrouve :• Roberte, Madeleine, Georgette dite Madeleine Chapsal, écrivaineLe grade d’salue :• Pierre, Marie dit Mario Bois, président-fondateur d’une maison d’édition spécialisée en musique et en danse, écrivain ; 64 ans de services• Régis Fayette-Mikano, dit Abd al Malik , auteur-compositeur-interprète, écrivain, réalisateur ; 24 ans de services.• Éliane, Pierrette Thibaut-Comelade, née Thibaut, écrivaine, journaliste gastronomique ; 51 ans de services.• Emmanuel Hoog, directeur général des Nouvelles éditions indépendantes, auteur de plusieurs ouvrages• Caroline Laurence Pigozzi, journaliste, écrivaine• Pascal, Vincent, Marie Convert, plasticien, écrivain, réalisateur ; 33 ans de services.Quant au grade de, il est attribué à :• Anne Louise Nivat, journaliste, grand reporter et écrivain ; 27 ans de services.• Françoise, Jeanny, Elie Chastel, rédactrice en chef d’un magazine spécialisé, auteure, ancienne professeure de langue des signes française, responsable honoraire d’associations de culture sourde ; 58 ans de services.• Agnès, Simone Rosenstiehl, née Pinsard, auteure et illustratrice d’ouvrages pour la jeunesse ; 52 ans de services.La promotion du 1er janvier 2020 représente la seconde des deux promotions civiles de la Légion d’honneur de 2019. Deux promotions militaires sont également publiées chaque année, l’une en juin-juillet pour l’armée d’active, l’autre en octobre-novembre pour les militaires de réserve et les anciens combattants.