Leïla Slimani saluée par le Grand Prix de l'Héroïne Madame Figaro 2020

En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s’éprend d’Amine Belhaj, un Marocain combattant dans l’armée française. Après la Libération, le couple s’installe au Maroc à Meknès, ville de garnison et de colons. Tandis qu’Amine tente de mettre en valeur un domaine constitué de terres rocailleuses et ingrates, Mathilde se sent vite étouffée par le climat rigoriste du Maroc. Seule et isolée à la ferme avec ses deux enfants, elle souffre de la méfiance qu’elle inspire en tant qu’étrangère et du manque d’argent. Le travail acharné du couple portera-t-il ses fruits ? Les dix années que couvre le roman sont aussi celles d’une montée inéluctable des tensions et des violences qui aboutiront en 1956 à l’indépendance de l’ancien protectorat.

Adelaida Falcón vient d’enterrer sa mère lorsque de violentes manifestations éclatent à Caracas. L’immeuble où elle habite se retrouve au cœur des combats entre jeunes opposants et forces du gouvernement. Expulsée de son logement puis dépouillée de ses affaires au nom de la Révolution, Adelaida parvient à se réfugier chez une voisine, une jeune femme de son âge surnommée « la fille de l’Espagnole ». Depuis cette cachette, elle va devoir apprendre à devenir (une) autre et à se battre, pour survivre dans une ville en ruine qui sombre dans la guerre civile.

La guerre avait fauché une génération. Nous étions effondrés. Mon oncle et ma tante avaient beau être médecins, ils ne possédaient plus rien. Leur clientèle avait disparu. Leur maison avait été pillée. Leurs économies avaient fondu. Le lendemain de mon arrivée à Paris, comme ils n’avaient ni argent ni vêtements à m’offrir, c’est une voisine qui m’a secourue avec une robe et des sous-vêtements. Simone Veil raconte son enfance, sa déportation, et l’impact de cette épreuve dans sa vie.

Pour la première fois, l’annonce des résultats de l’édition 2020 du prix littéraire de Madame Figaro a été proclamée ce jour et diffusée en numérique sur le site et les réseaux sociaux de Madame Figaro depuis l’hôtel Raphael. Avec le soutien de Vacheron Constantin, les lauréats ont été décernés en présence de Patrick Poivre d’Arvor, président du jury et de certains membres du jury.Le jury réunissait cette année Rachida Brakni, Marie-Agnès Gillot, Caroline de Maigret, Nathalie Rykiel, Sarah Poniatowski Lavoine, Colombe Schneck, Bernard Babkine, Pierre Lescure, Alex Lutz et cinq lectrices.Leïla Slimani pour Le pays des autres, Gallimard Karina Sainz Borgo pour La fille de l’Espagnole , Gallimard, traduit par Stéphanie DecanteDavid Teboul pour Simone Veil, l’aube à Birkenau , Les Arènes12 livres étaient en compétition, sélectionnés par la rédaction de Madame Figaro, présentés dans les pages livres du magazine et transmis au fil des semaines aux membres du jury. Lors de cette cérémonie, Caroline de Maigret, Alex Lutz et Nelly Garnier, fidèle lectrice et membre du jury, ont lu quelques extraits des livres primés afin de nous faire partager leur enthousiasme.